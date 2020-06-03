Тихая охота: Какие грибы можно собирать в Подмосковье в июне

В Московской области отменили пропускной режим, и как по заказу наступила лучшая погода для сбора грибов.

На своем сленге опытные грибники называют ее ТВП - температурно-влажностная провокация. Температура воздуха резко понижается, а если еще и дожди - все это способствует началу роста белых, подосиновиков, опят, да и почти всех самых лучших наших грибов.

Где в Подмосковье искать первые летние грибы.

В Московской области отменили пропускной режим, и как по заказу наступила лучшая погода для сбора грибов.

На своем сленге опытные грибники называют ее ТВП - температурно-влажностная провокация. Температура воздуха резко понижается, а если еще и дожди - все это способствует началу роста белых, подосиновиков, опят, да и почти всех самых лучших наших грибов.

Боровик. Фото: Константин Семенов.

БОРОВИКИ

Я отправился в сосновый бор с тайной надеждой найти типично августовско-сентябрьский гриб - боровик, или сосновый белый гриб.

Зеленый мох и голубоватый ягель - неизменные спутники боровика. Нет мха - искать боровик бесполезно! А еще боровик предпочитает леса, а точнее - сосновые посадки не старше 35 лет. И всегда слой сосновых белых начинается с бровок, обочин дорог и противопожарных канавок - в начале сезона искать грибы в самом лесу бесполезно.

Внимательно вглядываясь в склоны бровки, я чудом не раздавил коричневую шляпку диаметром не больше пары сантиметров. Боровичок, сантиметра три высотой! Я аккуратно подцепил его пальцем: срезать белые грибы, на мой взгляд, кощунство, ведь в почве может остаться до трети толстой ножки (см. «Вопрос - ребром»).

Кстати, именно боровики любят расти так называемыми кустами, когда в радиусе до метра появляется сразу несколько грибов.

И точно - стоило присмотреться повнимательнее, заметил еще четыре коричневатые шляпки.

В течение пары часов количество найденных боровичков достигло тридцати.

Кстати, боровик при благоприятных условиях может увеличиваться до двух сантиметров в день.

Маслята.Фото: Shutterstock

МАСЛЯТА

Но еще раньше боровиков, в двадцатых числах мая, под Москвой массово пошли маслята. Искать эти смазливые грибы (отсюда и название) стоит исключительно в молодых сосенках высотой до пяти метров. Ранние маслята я сейчас нахожу и под деревьями, но больше всего их в высокой траве на поле. Тут главное - не подавить грибы, и осторожно раздвигать заросли. Но сосны поблизости должны быть обязательно.

Что интересно, в конце этой весны одновременно пошли два вида маслят: зернистый и настоящий. Многие грибники их не различают, да и необязательно: среди маслят нет несъедобных видов, и спутать их с каким-то ложным ядовитым двойником невозможно.

Но если зернистый масленок обычен в начале лета, то настоящий, более плотный и мощный, появляется лишь в августе и сентябре. Отличительные признаки этих двух видов - у зернистого отсутствует пленка под шляпкой. Холодный май и тут сыграл московским грибникам на руку: маслята, как и боровики, похолодание приняли за осень. Думаю, нет более прекрасного гриба для маринования, чем масленок (см. «Пальчики оближешь»).

Подберезовик (1).Фото: Shutterstock

ПОДБЕРЕЗОВИКИ И ПОДОСИНОВИКИ

На юге Московской области, в сторону Калуги и Рязани, подберезовик (1) по светлым березовым опушкам начал расти буквально через несколько дней после маслят. И с каждым теплым днем его становится все больше.

И главное - пока эти грибы почти не червивы.

Подосиновик (2).Фото: Shutterstock

Вслед за подберезовиком уже начали попадаться и первые подосиновики (2), искать которые надо по опушкам молодых осинок и берез. На мой вгляд, только молодой подосиновик по красоте и стати, в народе называемый челыш, еще с нераскрытой шляпкой, может поспорить с боровиком. Но прошлый год для всех московских грибников прошел под знаком подосиновиков, которые росли буквально везде, даже в столичных парках, и поэтому мой прогноз на этот: подосиновиков, увы, будет немного.

Лисички.Фото: Shutterstock

ЛИСИЧКИ

Лисичка - такой же ранний гриб, как и подберезовик, и вот-вот массово появится в лесах. И на самом юге области уже есть первые находки. Лисички мы ценим не только за вкус, но и за отсутствие червей. Начинать искать эти ярко-желтые грибы надо по березовым опушкам, но к середине июня лисичка начнет расти уже в глубине леса. И если пришел на такую лисичковую поляну, то с одной грибницы можно легко и полкорзины набрать! При ее заготовке есть одна тонкость: до заморозки лисички лучше отварить, иначе они могут горчить.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Срезать или выкручивать?

Это вечный спор грибников - срезать грибы или выкручивать, но микологи давно ответили на этот вопрос: выкручивание и даже вырывание грибов никак не вредит грибнице. Грибные гифы (тончайшие нити) невозможно выдернуть и повредить, грибы не растения, у них просто нет корней, и даже если вы боровик выкопаете лопатой, грибница это никак не почувствует. Вырвать гриб - все равно что сорвать яблоко с яблони. На Руси, кстати, грибы до середины ХХ века никогда не срезали, а, как говорили в старину, брали, и грибов меньше не становилось.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Маринованные маслята

На один литр воды 2 столовые ложки сахара, 4 чайные ложки соли, 3 лавровых листа, 6 горошин черного перца, 3 штуки гвоздики, 3 палочки корицы.

В кипящую воду добавить все ингредиенты, снять с огня и добавить три чайные ложки уксусной эссенции. Остудить.

Залить маринадом предварительно отваренные в течение пяти минут с солью и уксусом маслята.

Завернуть крышкой (лучше не закатывать во избежание ботулизма) и хранить в прохладном темном месте.

ВАЖНО! Когда маринуют, исходят не из количества грибов, а из количества воды! Условно говоря, варим литр маринада, кладем грибы в банку и заливаем. Ну а грибов - сколько поместится. На литровую банку примерно 0,5 кг грибов - остальное маринад.