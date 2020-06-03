2020-06-02T23:46:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 3 июня 2020 года возросло до 5 037 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 3 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Андрей АБРАМОВ
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Число умерших из-за коронавируса в России на 3 июня 2020 года возросло до 5 037 человек. Жертвами болезни за минувшие сутки стали 182 пациента с covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же с начала выявления заболевания в РФ общее число зараженных составляет 423 741 человек. За минувшие сутки врачи выявили коронавирус у 8 863 граждан в разных регионах государства. Наибольшее количество пациентов до сих пор приходится на Москву. Там врачи определили более 185 тысяч инфицированных за все время распространения болезни.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав России рекомендовал гражданам продолжать по возможности соблюдение самоизоляции, а также дал новые советы по профилактике коронавируса в домашних условиях.

Кроме основных мер безопасности, в том числе мытья рук и использования масок, в ряд способов защиты от covid-19 встали кварцевые лампы. Они эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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