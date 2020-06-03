2020-06-02T23:46:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 3 июня 2020 года составило 186 985 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 3 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Артем КИЛЬКИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 3 июня 2020 года составило 186 985 человек. Всего за сутки больницы в резных регионах страны покинули более 11 тысяч пациентов. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Как сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в РФ превысило 423 тысячи заразившихся, количество больных в настоящее время составляет 231 719 человек.

Сайт kp.ru писал, что Минздрав РФ назвал симптомы, которые чаще всего появляются у детей при заболевании коронавирусом. В первую очередь это заложенность носа, боль в горле, диарея, боль в животе и температура. Проявление таких признаков непродолжительное.

К слову, пик эпидемии в России уже пройден. В связи с улучшением ситуации многие регионы приступили с постепенному снятию ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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