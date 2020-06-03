«Сладкая родинка на груди»: Агата Муцениеце сделала селфи с глубоким декольте

Агата Муцениеце после разрыва с мужем Павлом Прилучным с головой ушла в работу. Актриса вела популярное телешоу «Голос.Дети», а сейчас снимается еще в нескольких проектах. В Инстаграме Агата опубликовала селфи, которое она сделала вместе с продюсером сериала «Интерны» Алексеем Зюзиным.

На снимке актриса позирует в наряде с глубоким декольте, демонстрирующем ее грудь и сексуальную родинку на бюсте. С Алексеем Зюзиным Агата, по ее словам, решила сфотографироваться «просто так». Но поклонники в комментариях тут же начали обсуждать возможную причину их встречи. Версий две: новый совместный проект или роман актрисы с продюсером.

С не меньшим жаром фолловеры обсуждают волнующее декольте звезды. «Не знаю кто это, но твоя грудь в этом боди роскошна. Мужчина, кто бы вы ни были, ДЕРЖИСЬ», «Такая сладкая родинка на груди», «Вау, вот это декольте», «Агата – красотка, шикарный ракурс», - пишут они.

agataagata Угадайте, кто это? Зачем? Да просто так @alekseyziuzin

Любуясь прекрасным снимком Агаты, поклонники даже перестали обсуждать громкую новость о ее разводе. В начале мая 31-летняя актриса подала заявление на расторжение брака в Головинский районный суд. О том, что они с Павлом решили развестись, актриса впервые объявила в феврале этого года. А потом в интервью для YouTube-канала объяснила, почему их брак дал трещину. По словам Агаты, они с 32-летним Прилучным перестали понимать друг друга.

- Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель, - рассказала актриса. - Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей.

Впрочем, поклонники подозревают, что виной всему не только взаимное недопонимание, а еще и увлечение Павла алкоголем. Буквально через несколько недель после того, как Муцениеце объявила о разводе, она опубликовала в Инстаграме шокирующий видеоролик. В нем актриса рассказала, что во время самоизоляции в загородном доме муж поднял на нее руку и довел до слез детей. Ссора между супругами началась после того, как Прилучный, по словам Агаты, пил десять дней подряд.

- Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, - рассказывает актриса в видео со слезами на глазах. - Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?

У Прилучного и Муцениеце растут двое детей, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. Сейчас дети вместе с мамой живут в московской квартире. Павел остался в загородном доме, дети приезжают к нему на выходные.