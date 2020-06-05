Экологи выявили закономерность между количеством хвойных деревьев и качеством атмосферного воздуха

Некачественная экология приводит к ослаблению сосновых массивов и утрате хвои у деревьев. К такому выводу пришли ученые, более десяти лет исследуя состояние сосновых массивов вблизи от Красноярска.

В результате исследования, проведенного экологами из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирского института бизнеса, управления и психологии и Сибирского федерального университета при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Красноярского научного фонда, была выявлена закономерность между количеством хвойных деревьев и качеством атмосферного воздуха, рассказывает «Наука в Сибири».

Для этого в ствол сосны вводился специальный препарат, содержащий элиситоры, полученные из патогенного гриба Ceratocystis laricicola. В итоге на стволе появлялась некротическая метка, у здоровых деревьев некроз смещался вниз, у ослабленных – вверх от места инъекции. В итоге ученые заметили, что если хвоя повреждается, в том числе из-за плохой экологии и пожаров, некротическое пятно перемещается к кроне, и дерево истощается.

Полученные в результате исследования данные позволят рассчитать период восстановления хвои деревьев после негативных воздействий на окружающую среду. Ученые также хотят применить разработанный метод к исследованию влияния на леса промышленных предприятий.