2020-06-05T00:45:55+03:00
Общество

Экологи выявили закономерность между количеством хвойных деревьев и качеством атмосферного воздуха

Сосновые леса могут исчезнуть из-за плохой экологии
Анна ГЛАДКИХ
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Сосновые леса могут исчезнуть из-за плохой экологии. Фото: shutterstock.com.Сосновые леса могут исчезнуть из-за плохой экологии. Фото: shutterstock.com.
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Некачественная экология приводит к ослаблению сосновых массивов и утрате хвои у деревьев. К такому выводу пришли ученые, более десяти лет исследуя состояние сосновых массивов вблизи от Красноярска.

В результате исследования, проведенного экологами из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирского института бизнеса, управления и психологии и Сибирского федерального университета при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Красноярского научного фонда, была выявлена закономерность между количеством хвойных деревьев и качеством атмосферного воздуха, рассказывает «Наука в Сибири».

Для этого в ствол сосны вводился специальный препарат, содержащий элиситоры, полученные из патогенного гриба Ceratocystis laricicola. В итоге на стволе появлялась некротическая метка, у здоровых деревьев некроз смещался вниз, у ослабленных – вверх от места инъекции. В итоге ученые заметили, что если хвоя повреждается, в том числе из-за плохой экологии и пожаров, некротическое пятно перемещается к кроне, и дерево истощается.

Полученные в результате исследования данные позволят рассчитать период восстановления хвои деревьев после негативных воздействий на окружающую среду. Ученые также хотят применить разработанный метод к исследованию влияния на леса промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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