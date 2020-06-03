2020-06-03T01:18:50+03:00
Звезды

Влюбленный в Волочкову бизнесмен Владислав Фоменко: Да, меня судили за мошенничество

Владислав Фоменко из Твери, который пытается выяснить, родила ли от него знаменитая балерина, оказался втянутым в новый скандал
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Владислав Фоменко считает это несчастливым стечением обстоятельств. Фото: Личный архив.Владислав Фоменко считает это несчастливым стечением обстоятельств. Фото: Личный архив.
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В прошлом номере еженедельника мы опубликовали рассказ предпринимателя, который через «КП» обратился к Анастасии Волочковой. Владислав Фоменко из Твери уверял, что не может выйти на связь с балериной, которая, с его слов, была от него беременна.

Среди многочисленных откликов нам прислали ссылку на статью интернет-ресурса, в которой говорится, что Фоменко судили по статье о мошенничестве: якобы он обманом выманил у жительницы Москвы автомобиль.

- Владислав упомянул, что после расставания с Волочковой он попал в крупные неприятности, - пояснила «КП» представитель бизнесмена Анна Фролова. - На сайте Мосгорсуда есть приговор суда от 5 сентября 2017 года - Фоменко В. А. обвиняют в присвоении чужого имущества. Но в процессе судебных разбирательств значительную часть обвинений с него сняли.

Сам Владислав Фоменко считает это несчастливым стечением обстоятельств:

- Обвинили меня соседи по дому (в Твери) в том, что я якобы похитил их автомобиль «Инфинити». На самом деле было так: машина была разбита, я предложил ее купить. Отремонтировал на свои деньги. А когда пошли зарегистрировать машину, базы ГАИ показали, что данный автомобиль находится в угоне. Я отказался от покупки и стал требовать соседей возместить потраченные на ремонт деньги. Они в отместку написали заявление в полицию, будто это я угнал автомобиль. Следствие длилось полтора года, я все это время находился в СИЗО. На меня пытались повесить еще несколько автоугонов. В итоге на мне оставили эпизод со злосчастным «Инфинити», засчитали срок в СИЗО и выпустили на свободу. Судимость погашена.

Бизнесмен не может выйти на связь с балериной, которая, с его слов, была от него беременна. Фото: Личный архив.

Бизнесмен не может выйти на связь с балериной, которая, с его слов, была от него беременна. Фото: Личный архив.

- Рассказывая мою историю с Анастасией Волочковой, я отдавал себе отчет, что всплывет вся эта грязь. Я и не пытался ничего утаивать. Моя цель другая - получить ответы на личные вопросы, касающиеся Анастасии Волочковой, которые не дают мне покоя, - резюмировал Фоменко.

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Анастасия Волочкова регулярно выкладывает в соцсетях фотографии то с одним, то с другим новым мужчиной. Несколько лет назад Анастасия опубликовала снимок с Владом (так она представила избранника). Им оказался бизнесмен из Твери Владислав Фоменко. Сегодня он прислал в редакцию «КП» открытое письмо к Волочковой. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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