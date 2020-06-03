Коронавирус в Турции, последние новости на 3 июня 2020: число случаев заражения достигло 165 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Турции на 3 июня 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 165 555, 4 585 человек скончались, 129 921 человек - вылечился.

В стране успешно провели испытания вакцины от COVID-19 на животных. Ее ввели при помощи микроигл на лейкопластыре, и она начала вырабатывать антитела, защищающие организм.

На текущий момент в Турции уже открылись ТЦ, магазины, спа-салоны, кафе, рестораны, возобновили работу детские садики. Внутреннее авиасообщение также восстановили. Кроме того, по магистралям страны снова ездят междугородние автобусы, а по железнодорожным путям – поезда и электрички. Жизнь постепенно возвращается в привычное русло.

Но, конечно, сейчас, в начале лета, всех волнует курортный сезон. Турция готовится принимать туристов уже в июне. Но им необходимо будет сдать тесты на COVID-19. Пункты с медиками оборудуют прямо в аэропортах. После процедуры турист сможет поехать в отель, но, если вдруг у него выявят вирус, его, а также всех, кто летел с ним в самолете, изолируют.

В отелях и гостиницах будут действовать новые правила – дезинфекция оборудования, контроль за соблюдением дистанции между гостями и другие.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 3 июня 2020 года, накануне за сутки выявили 786 случаев заболеваемости COVID-19, скончались 22 человека. Это наименьшие показатели за сутки с 25 марта.