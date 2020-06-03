2020-06-03T07:03:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 3 июня 2020: больше 106 тысяч человек скончались от COVID-19

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 3 июня 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 3 июня 2020: в стране почти отменили карантинКоронавирус в США, последние новости на 3 июня 2020: в стране почти отменили карантинФото: REUTERS
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Ученые Калифорнии смогли создать лекарственный препарат от «чумы 21 века». Он показал свою эффективность во время испытаний на животных, но на людях пока не тестировался. Последние новости о коронавирусе в США на 3 июня 2020 года таковы: число случаев заражения достигло 1 831 821, 106 180 человек скончались, 463 868 человек - вылечились.

В стране открылись комбинаты, промышленные производства, кафе, рестораны, бары, салоны красоты, магазины и торговые центры. На фоне пандемии миллионы американцев потеряли работу. Такого, как считают эксперты, не было даже во времена Великой депрессии.

Постепенно ограничительные меры в США ослабляют. Даже в Нью-Йорке, где еще месяц назад в сутки от «чумы 21 века» умирали сотни человек, а новых случаев заражения было несколько тысяч.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 3 июня 2020 года, то сейчас в том же Нью-Йорке местные жители гуляют в парках, загорают на пляжах и могут собираться в компании до 6 человек. Но, конечно, в общественных местах необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Отметим, что сейчас ситуация с COVID-19 в штатах как будто отошла на второй план из-за массовых беспорядков и протестов, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции.

Жители Нью-Йорка выходят на пляжи после смягчения ограничений из-за коронавируса.Посетителей предупреждают о необходимости ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции

ИСТОЧНИК KP.RU

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