Новые случаи заражения коронавирусом в России на 3 июня 2020: 8 536 человек заболели за сутки

По данным на 3 июня, в России выявили 8536 заболевших COVID 2019 в 84 регионах. Всего в стране с начала пандемии выявлено уже более 432 тысяч заболевших.

- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, - рассказали в Роспотребнадзоре России.

В оперативном штабе по предотвращению коронавируса уточнили, у 38,5% заболевших не было клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 1842 человек, в Московской области - 736, Санкт-Петербурге – 380, Свердловской – 357, Нижегородской области – 347, Архангельской – 239, Ростовской - 178, Воронежской – 127, Смоленской – 127, Красноярском крае – 124, Иркутской области – 120.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 8972 человека. За весь период зафиксировано 5215 летальных исхода, выздоровели 195 957 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Под медицинским наблюдение в целом в России остаются на сегодняшний день 303 641 человек.

В мире на утро 3 июня зарегистрировано 6 433 270 подтвержденных случаев. Прирост за сутки составляет 119 296 случаев, что является 1,89%.