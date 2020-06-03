Колокольцев наградил инспектора ДПС из Владивостока за спасение девушки

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку младшего сержанта полиции Андрея Вакуленко медалью "За смелость во имя спасения".

- Около полуночи 12 мая наряд ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку в составе старших лейтенантов полиции Виктора Слободянникова и Семена Нестерова, а также младшего сержанта полиции Андрея Вакуленко подъехал на улицу Вилкова для оформления дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомашин. В этот момент со стороны улицы Спортивной на большой скорости к участникам ДТП начал приближаться автомобиль. Его водитель не справился с управлением, произошло столкновение, и иномарка вылетела на тротуар. На ее пути оказалась 18-летняя пассажирка одного из транспортных средств. Андрей Вакуленко среагировал мгновенно – спасая жизнь девушки, он оттолкнул ее в сторону, а сам оказался под колесами машины, – сообщила подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский был госпитализирован в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

И не только врачей: спасенная полицейским девушка навестила его в больнице.