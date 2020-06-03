В правительстве разъяснили, зачем Мишустин поручил проанализировать указы Собянина

Минюст, Минздрав, Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы и экспертами в области юриспруденции должны проанализировать практику применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина, принятых для борьбы с распространением COVID-19. Особое внимание ведомства должны обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан. Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 8 июня. Такое поручение, данное премьером Михаилом Мишустиным, вызвало массу кривотолков и предположений.

В пресс-службе правительства корреспонденту «Комсомолки» объяснили, что на самом деле кроется за этим решением.

- Поручение проанализировать практику применения нормативно-правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, дано в рамках плановой системной работы. Ее цель - обобщение существующей нормативно-правовой практики для возможного использования в подобных ситуациях в будущем, - сообщили в пресс-службе правительства.

Там также пояснили, что проанализированы будут нормативно-правовые акты не только регионального, но и федерального уровня, включая документы правительства России.

Судя по всему, в правительстве просто решили с холодной головой взглянуть на то, что происходило в последние три месяца и какие решения принимались в связи с пандемией. Возможно, часть из этих решений на будущее будет пересмотрена, а часть наоборот примут за правило, ведь санитарные врачи не исключают, что осенью нас ждет вторая волна коронавируса.