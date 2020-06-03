Токаев сказал – Токаев сделал

12 июня исполняется год с момента вступления в должность второго президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева. Для традиционных демократий процедура передачи власти является технической, какие бы страсти не полыхали в периоды предвыборных кампаний. Некоторым исключением из этого золотого правила можно считать Америку Дональда Трампа, но даже там, несмотря на бурю и натиск со стороны лагеря Trump-haters, ситуация никогда не выходила из конституционных берегов и вряд ли выйдет. Иное дело – государства постсоветского пространства. Предшественник Токаева Нурсултан Назарбаев руководил страной 30 лет. Однако в Казахстане приход к власти нового президента происходил «буднично», и сегодня можно с уверенностью сказать, что за год это государство продемонстрировало собственную модель эволюционной преемственности власти.

«Год назад некоторые эксперты строили смешные предположения о том, что Токаев — «временный президент», «переходная фигура» и пр. В моем же понимании и Нурсултан Назарбаев, и Касым-Жомарт Токаев — люди, слишком серьёзно относящиеся к своей миссии, чтобы участвовать в чём-то мелком, случайном. Это люди, которые поставили Казахстан на политическую карту мира. Мелкая игра несоизмерима с их личностями», - считает российский политический аналитик Леонид Млечин.

COVID-ТЕСТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Выборы президента Казахстана состоялись 9 июня 2019 года. Касым-Жомарт Токаев завоевал 70.96 % голосов избирателей при явке 77.5% граждан страны. Несмотря на то, что транзит власти в Казахстане, как уже говорилось, не сопровождался ни большими, ни малыми катаклизмами, а государственный курс был в целом сохранен, прошедший год позволяет сказать, что страна вступила в новый исторический период. По мнению некоторых аналитиков, именно в период правления Касыма- Жомарта Токаева в стране будут окончательно сформированы базовые принципы внутренней и внешней политики, если что-то окончательное вообще возможно в современном, стремительно меняющемся мире.

Символично, что едва приняв бразды правления государством, Токаев столкнулся с такими трудностями, успешное преодоление которых по силам не каждому лидеру.

В июне 2019 года в городе Арысь с населением 75 тыс. человек взлетели на воздух старые военные склады, превратив в руины городскую инфраструктуру. Президент Токаев лично контролировал полное восстановление города, занявшее 3 месяца.

В мае нынешнего года в Туркестанской области Казахстана произошло крупное наводнение. Ситуация была оперативно взята под контроль, из 14 населённых пунктов эвакуировано более 30 тыс. человек, населению оказана срочная помощь, восстанавливается инфраструктура.

Наконец, пандемия Covid-19, реакция на которую в Казахстане была почти молниеносной. Власти страны приложили максимум усилий для того, чтобы все соотечественники, которых вспышка вируса застала в других государствах (в том числе в транзитных зонах российских аэропортов), как можно быстрее оказались на родине. Уже 16 марта в стране было объявлено чрезвычайное положение и строжайший карантин, длившийся 2 месяца. Сегодня Казахстан уверенно идёт на поправку, отменяя карантинные ограничения и возвращая к жизни экономику, которая во время режима ЧП получила мощную государственную поддержку, как и та часть населения страны, которую вирус оставил без работы.

Своевременные карантинные меры и высокий уровень самоизоляции, позволившие Казахстану быстро «сбить температуру» распространения инфекции, оценила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «При рассмотрении данных о том, как развивается пандемия в нескольких странах, стало очевидно, что Казахстан добился значительных успехов в первые четыре недели от начала эпидемии, поскольку стране удалось изменить фазу эпидемии в течение трёх и четырёх недель. Эти меры полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ», - сказала она. В свою очередь уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал власти России взять на вооружение опыт Казахстана, в условиях пандемии обнулившего налоги для малого и среднего бизнеса.

Пандемия и падение глобального спроса на сырье нанесли сокрушительный удар по экономикам всех развитых стран, не сделав исключения для Республики Казахстан. Однако последовавшие за введением чрезвычайного положения шаги правительства Казахстана заставляют говорить о том, что власти страны держат ситуацию под жёстким контролем и обладают необходимыми ресурсами для обеспечения социально-экономической стабильности. На антикризисные меры в том числе прямую финансовую помощь людям было выделено 5,9 трлн тенге (на российские деньги — более 1 триллиона рублей), что составило 8,6% от ВВП Казахстана.

Существенная деталь: в нынешнем году весеннее-полевые работы на полях Казахстана начались в те же сроки, что и в докризисные годы. Урожай сельхозпродукции, в том числе необходимой для продовольственной безопасности страны, обещает быть не меньше, а по некоторым показателям даже больше, чем годом раньше. Стимулирующие меры правительства в отношении фермеров создают гарантию того, что полки продовольственных магазинов не опустеют, а цены на базовые продукты питания сохранятся на «довоенном» уровне.

Основа стабильности и процветания Казахстана

Во время торжественной процедуры инаугурации Касым-Жомарт Токаев заявил, что продолжит воплощение в жизнь стратегических программ первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, при этом инициативы нового лидера будут направлены на их конкретизацию и эффективность. Минувший год показал, что, обеспечивая преемственность власти, второй президент молодой страны закладывает новый вектор государственного развития, основанного на прямом и открытом диалоге с обществом, с учётом «цветущей сложности» мнений и взглядов. Для этого внедряются новые методы работы государственного организма. Сталкиваясь с недовольством некоторых сегментов общества по тем или иным вопросам государственной политики, президент Токаев категорически отказывается от способа закручивания гаек, призывая оппонентов к рациональному диалогу.

В Казахстане провозглашён принцип «Слышащего государства». Являясь, подобно Дональду Трампу, активным пользователем социальных сетей, Касым-Жомарт Токаев оперативно реагирует на происходящие события и даёт им личную оценку, он высказывается по главным вопросам, волнующим сетевую общественность. По инициативе Токаева создан новый орган — Национальный совет общественного доверия, в который вошли известные общественно-политические деятели, экономисты и интеллектуалы.

«Мы формируем новую политическую культуру. На передний план выходят плюрализм мнений, альтернативные взгляды. Власть не считает, что несогласие – это деструктив. Мы в своей работе должны учитывать запросы наших граждан. Выше народа ничего и никого нет, - заявил президент Казахстана на заседании Национального совета общественного доверия в конце прошлого года. - И обществу, и государству пора адекватно отнестись к публичному выражению позиций. Это неизбежно. И лучше к этому прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно».

Фото с сайта www.akorda.kz

20 мая депутаты нижней палаты казахстанского парламента приняли закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане» и сопутствующий проект закона по вопросам организации и проведения мирных собраний, в основе которого лежит британский принцип Гайд-парка. Закон устанавливает уведомительный характер анонсирования и проведения уличных акций, призывает местные власти и правоохранителей максимально содействовать организаторам и участникам собраний, пресекая лишь противоправные действия и лозунги.

Важно, что Касым-Жомарт Токаев чётко придерживается своих слов. Усовершенствовать законодательство о митингах президент пообещал в своём сентябрьском послании, которое как раз и называлось - «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». И вот спустя семь месяцев, несмотря на все «коронавирусные» обстоятельства, закон был принят. Президент Токаев сказал – президент Токаев сделал, и такой подход явно вызывает симпатии в казахстанском обществе.

Стратегические партнёры

Кардинальные реформы ждут государственный аппарат, проходящий сегодня испытание коронавирусом. «Нам нужен обновлённый эффективный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в ответ на изменение обстановки, - заявил Касым-Жомарт Токаев. - Следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений, а язык «egov.kz » (портал электронного правительства – ред.) сделать простым и понятным для населения. Общение между бизнесом и государством полностью перейдёт в цифровой формат и станет бесконтактным. Для этого будет завершена оцифровка всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки. Важно придать новый импульс всем процессам цифровизации экономики и общества».

Развивается система социальной поддержки населения. Ещё до того как грянула пандемия и вызванный ею социально-экономический кризис, в Казахстане была проведена кредитная амнистия для многодетных матерей, семей с детьми-инвалидами, семей, потерявших кормильца, эти меры охватили более полумиллиона граждан страны. С началом пандемии все казахстанцы, которые временно остались без работы и средств существования, получают ежемесячное государственное пособие, эквивалентное 7,5 тысячам российских рублей (у автора статьи в Казахстане есть знакомые, они утверждают, что на эту сумму трудно быть сибаритом, но уверенно прожить можно). Эта мера помогает сейчас около 3 миллионам граждан Казахстана.

А вот по отношению к насильникам и наркодилерам гайки закручиваются. По инициативе президента парламент Казахстана принял ряд поправок, в соответствии с которыми незаконное изготовление и сбыт наркотиков карается лишением свободы сроком до 15 лет, тюремное заключение за изнасилование затянется вплоть до пожизненного, торговцам людьми светит от 7 до 12 лет лишения свободы.

За десятилетия правления Нурсултана Назарбаева в Казахстане сформировалась внешняя политика, позволяющая парадоксальным образом сохранять стабильные и бесконфликтные связи с ведущими мировыми игроками, отношения между которыми периодически принимают характер вражды. В список стран-партнёров Казахстана входят соседние Россия и Китай, страны Европейского Союза и Соединённые Штаты Америки, государства мусульманского мира и Израиль.

Вступив в должность президента, экс-глава Министерства иностранных дел Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил прежний внешнеполитический курс страны, сделав акцент на том, что одной из главных задач станет максимальное привлечение иностранных инвестиций в экономику.

«Представляю себе масштаб задач, стоящих перед Казахстаном. Нужно модернизировать экономику, систему образования и, конечно же, здравоохранение, что сейчас особенно важно. Но не менее важно видеть Казахстан как составную часть мира. И понимание внешнего мира у Касым-Жомарта Токаева, на мой взгляд, завидно ясное и точное. Прежде всего, он прекрасно знает два главных соседа — Россию и Китай. Он работал и в Москве, и в Пекине, блестяще владеет русским и китайским языками. Мы в России очень дорожим тем, что он понимает Россию, считает нашу страну стратегическим партнёром», - заключает российский эксперт Леонид Млечин.