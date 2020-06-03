В Подмосковье прохожий спас парня, который повис на мосту.

Днем в среду, 3 июня, в подмосковном Щелково у Жегаловского моста собрались десятки зевак. Толпа автомобилистов и пешеходов наблюдала, как молодой парень висит на мосту. Под ногами бедняги - автомобильная дорога, так что упади он вниз, не известно, чем бы все закончилось. Кто-то из очевидцев позвонил в службу спасения. Но МЧС ждать не пришлось.

- Ему пытались помочь рабочие, которые находились на мосту. Они тянули его вверх, но ничего не получалось. А потом простой прохожий перелез на парапет и буквально вытолкал пацана на тротуар, - рассказал «КП» очевидец Егор Нестеров.

Имя смельчака в красной жилетке не известно.

- Он вытащил его и сразу уехал. Парень даже спасибо сказать ему не успел, - рассказал другой очевидец Дмитрий Уваров.

Чудесное спасение кто-то из зевак записал на видео. Кадры в социальных сетях всего за несколько минут набрали более десяти тысяч просмотров. В комментариях люди гадают, что же заставило парня повиснуть на мосту. По одной из версий, молодой человек пытался свести счеты с жизнью, но в какой-то момент передумал и ухватился руками за перила.