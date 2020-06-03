"Мы будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей? У вас там все в порядке со здоровьем?": Путин устроил разнос из-за ЧП в Норильске

- Вынужден буду дать поручение правоохранительным органам вынести правовую оценку всем действиям должностных лиц, - такими словами Владимир Путин завершил экстренное совещание по экологической катастрофе, случившейся в Норильске.

29 мая около 9 часов утра по московскому времени в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ №3 в Норильске и промышленную площадку Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива, а часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная. Всего разлилось около 20 тысяч тонн.

Но об этом региональные и федеральные власти узнали только спустя два дня. Руководство предприятия, вопреки всем инструкциям, не доложило ни в МЧС, ни в администрацию главы Красноярского края. И это разозлило президента не меньше, чем размер экологического бедствия.

- Ликвидация последствий этой чрезвычайной ситуации в короткие сроки, а именно 14 дней, заявлен этот срок, на мой взгляд, является делом достаточно проблематичным, - признал губернатор края Александр Усс. Опыта сжигания такого объема топлива у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Доклад закончен.

- Ну чего доклад... и закончил, - возмутился Путин. - А делать-то что? Вы же губернатор! А кто собственник?

Руководитель дочерней компании "Норникеля" Сергей Липин тоже был на связи.

- Сергей Валерьевич, что произошло? Почему органы власти узнали об этом только через два дня? - обратился к нему президент. - Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?

В этот момент со здоровьем у Липина уже явно было не все в порядке.

- Информация, в соответствии с планом, была передана, - ответил он.

- Губернатор говорит о том, что узнали только через два дня, мне и министр Зиничев тоже докладывал о том, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит, - продолжил разбираться Путин. - Передана? Ну, хорошо. Мне придется попросить правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается.

Такого публичного разноса от президента России не случалось очень давно.

Путин потребовал немедленно всеми силами сразу нескольких министерств приступить к ликвидации разлива топлива. Он согласился с предложением главы МЧС объявить в Норильске режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. О ходе работ президент поручил доложить ему через день.