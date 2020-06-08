Кризис для многих продолжается в том, что люди еще никогда не были так изолированы друг от друга, но в то же время не чувствовали себя так сплоченно.

Пока все мы ждём возвращения к привычной жизни, российские компании помогают своей аудитории побороть хандру, стресс и найти новые интересные занятия.

Бренд «Слобода» взял курс на сохранение позитивного настроя своих потребителей. Главным героем, способствующим повысить иммунитет и порадовать безупречным вкусом в непростое время, стал йогурт.

Бренд выпустил шутливый ролик, который настраивает на положительный лад в непростой период. Героиня по имени Наташа - собирательный образ женщин, утомленных самоизоляцией. К ней обращаются фитнес-тренер, мастер по маникюру с просьбой позаботиться о себе и не совершать опрометчивых поступков. Вместо «самостоятельности» они призывают получать наслаждение от полезного перекуса: «Лучше выпей вкусный йогурт и помни, СВОБОДА БЛИЗКО!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783138" frameborder="0"></iframe> СВОБОДА близко - СЛОБОДА рядом!.

Основная задача «Слободы» — поддержать людей на карантине и показать, как даже находясь в изоляции, можно делиться заботой. Бренду действительно важно, чтобы положительные эмоции от вкуса были связаны именно с ним, ведь свобода близко, а «Слобода» рядом!