HUAWEI MatePad выходит на российский рынок

Компания HUAWEI провела ребрендинг самой продаваемой серии планшетов MediaPad, которая полюбилась россиянам за выдающиеся возможности по части аудио и видео. Чистый объемный звук, большой экран, четкая картинка и яркие краски превращали MediaPad в идеальное устройство для прослушивания музыки, просмотра фильмов и видеоигр. Однако производитель решил, что ниша гаджета, предназначенного в большей степени для развлечений, слишком тесна для этих планшетов. В итоге инженеры усовершенствовали модель и расширили ее функционал. Теперь она одинаково хороша и для работы, и для учебы, и для развлечений. А поскольку планшет модернизировали под решение более профессиональных задач и прежнее название уже не отражало его новые возможности, поэтому он стал частью флагманской линейки HUAWEI MatePad. При этом гаджет позаимствовал у своих собратьев премиум-класса многие топовые технологические решения и фирменные опции, а его стоимость осталась демократичной.

Предзаказ на планшет стартует с 5 июня на сайте онлайн-магазина HUAWEI и у некоторых ритейлеров, а в открытую продажу он поступит в середине июня вместе с моделью MatePad T8 диагональю 8 дюймов. Многофункциональные, легкие и компактные планшеты с широким экраном и ценником от 8 000 до 24 000 рублей будут особенно интересны студентам, молодым специалистам, семьям с детьми.

Приглядимся к некоторым характеристикам планшета MatePad, на которые пользователям стоит обратить внимание.

Мобильный кинотеатр весом 450 грамм

Планшет обладает передовыми мультимедийными характеристиками. 2K-экран с разрешением 2000х1200, диагональю 10,4 дюйма и площадью рабочей поверхности 84% обеспечивает высокое качество изображения. MatePad поддерживает фирменную технологию HUAWEI ClariVu, которой раньше оснащались премиальные устройства – она дополняет аппаратные характеристики, делает картинку более четкой и улучшает цветопередачу. Благодаря аудиосистеме Harman Kardon вы получаете эффектный четырехканальный звук, сравнимый по качеству со звучанием динамиков домашнего кинотеатра.

Высокотехнологичную начинку инженерам удалось упаковать в корпус толщиной всего 7,35 мм, вес гаджета – 450 грамм. HUAWEI MatePad – это настоящий прорыв в создании легкого и компактного планшета по доступной цене.

Крутой процессор Kirin 810

Сердце устройства – мощный 7-нанометровый процессор Kirin 810. Он обладает внушительными характеристиками:

• двухъядерный нейронный блок разгоняет работу искусственного интеллекта.

• 8-ядерный центральный процессор работает на пиковой частоте 2,27 ГГц и за счет распределения задач между ядрами обеспечивает плавную и быструю работу всей системы.

• редактирование тяжелой графики и презентаций облегчает мощный графический ускоритель Mali-G52.

С таким процессором HUAWEI MatePad готов работать в режиме многозадачности. Связка емкой батареи 7 250 мА/ч, энергоэффективного чипсета и фирменного интерфейса версии EMUI 10.1 увеличили время автономной работы планшета до 12 часов в режиме интернет-серфинга или просмотра видео без подзарядки.

Фирменные ноу-хау

Пользователи HUAWEI MatePad получат в свое распоряжение технологии, которые раньше были доступны только во флагманах. Среди них функция «Мультискрин», которая объединяет в смартфон и планшет в одно касание и без проводов. Подключив телефон к MatePad, вы сможете вывести на планшет проекцию экрана смартфона и управлять звонками, общаться в мессенджерах, легко переносить файлы с одного устройства на другое.

Многооконный режим Multi-Window помогает одновременно работать с несколькими приложениями. Например, в одной половине экрана вы слушаете учебный онлайн-курс, во второй – параллельно делаете записи в приложении «Блокнот». Или можно смотреть фильм и одновременно серфить в интернете.

Еще один режим HUAWEI APP Multiplier – это аналог многооконного режима, но внутри одного приложения. Так, например, открыв ленту «Яндекс.Дзен» вы сможете просматривать общий список статей в левой части экрана, а описание к ним – справа. HUAWEI APP Multiplier поддерживают сегодня более 3000 приложений на базе Android, в России пока доступно меньше количество приложений, но их число постоянно увеличивается.

Еще одна интересная опция предназначена для детей, а также их родителей. Если настроить на планшете детский режим, то ребенок получит собственный рабочий стол с популярными образовательными и игровыми приложениями, а взрослые смогут контролировать время их использования. Кроме того, в этом режиме MatePad будет выдавать детям подсказки, как правильно держать гаджет, чтобы глаза не уставали. Если есть угроза испортить зрение, экран из цветного станет черно-белым и наполнится красками только когда ребенок уберет планшет на безопасное расстояние.

Дополнительные аксессуары и наушники FreeBuds 3i

Возможности планшета можно расширить, подключив беспроводную клавиатуру Smart Keyboard, набирать длинный текст будет так же удобно, как на ноутбуке. А с помощью стилуса HUAWEI M-Pencil Package на экране планшета можно писать, как на листе бумаги.

В пару к планшету серии HUAWEI MatePad пользователи смогут приобрести новые беспроводные наушники FreeBuds 3i с технологией активного шумоподавления. Даже если вы находитесь в вагоне метро, оказались на рок-концерте или получили звонок во время шумной вечеринки, все равно громко и четко услышите голос собеседника, а не окружающий шум. По своим техническим характеристикам FreeBuds 3i дублируют или даже в чем-то превосходят предыдущее поколение флагманских наушников. При этом у новой модели привлекательная цена для устройств такого класса – 8 990 рублей. В продажу наушники FreeBuds 3i поступят 12 июня.

ЦЕНА ВОПРОСА

HUAWEI MatePad (4 ГБ + 64 ГБ, Wi-Fi) – 21 990 рублей.

HUAWEI MatePad (4 ГБ + 64 ГБ, LTE) – 23 990 рублей.