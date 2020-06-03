Главный эпидемиолог Швеции: слишком много людей погибло

Гром разразился сегодня днем над Швецией, когда главный государственный эпидемиолог Андерс Тегнель в интервью радио «Экут» признал недостатки выбранной им стратегии борьбы с коронавирусом. Оказывается, Швеция с самого начала пандемии должна была бы принять больше ограничительных мер в борьбе против нового коронавируса.

- В то время, пока все страны сразу включили все меры, — признал Тегнель, — Швеция стала одной из немногих стран, которая ограничивала все постепенно. В итоге слишком многие погибли…

Медлительность и нерешительность сыграли со Швецией злую шутку: с 4468 погибшими она уверенно опередила соседей — Данию, Норвегию и Финляндию, где суммарные потери были вчетверо меньше. Про надежду на «стадный иммунитет» уже не вспоминают, т.к. первоначальные расчеты не оправдались — по итогам эпидемии в стране слишком мало носителей антител, чтобы, как было обещано, не опасаться второй волны. Про «спасенную» без локдауна экономику тоже молчат — она переживает сильнейший спад в связи с резко сократившимся во время эпидемии спросом.

Отказ от быстрых и жестких карантинных мер стоил стране тысячи жизней. В Швеции у этой ошибки есть имя и должность, а теперь — и признание.