Вложения в проекты руководства и непрозрачные тендеры — чем известна госкомпания, куда пришли с обыском

В офис Российской венчурной компании пришли с обыском сотрудники ФСБ и МВД. Силовики проверяют, как государственная контора тратит бюджетные деньги.

ЧТО ТАКОЕ РВК

Государственная «Российская венчурная компания» была создана 7 июня 2006 года. Задачи перед ней ставились нешуточные — сформировать долгосрочную комплексную программу для обеспечения нашего лидерства в области высоких технологий, в тех направлениях, которые будут определять образ мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. По сути своей РВК - главный инновационный и венчурный фонд, объединяющий 29 конкретных направлений. В работе фондов РВК участвуют деньгами такие структуры как Роснано и Сколково. Общий объем средств - 64,5 млрд руб.

Собственный же уставный фонд РВК составляет чуть более 30 млрд и полностью принадлежит государству.

Среди основных проектов РВК — создание робототехники и беспилотников, обработка больших данных, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые лекарственные препараты и медтехника, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи.

БЫЛО ДЕЛО. УГОЛОВНОЕ

Однако несмотря на благородство задач, РВК не впервые фигурирует в криминальных сводках. Так, в мае 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшего члена правления РВК Яна Рязанцева. Следственный комитет обвинил его в том, что на пару с бывшим советником Анатолия Чубайса по Роснано Михаилом Чучкевичем они похитили 1,3 млрд рублей. Последний был еще и партнером по бизнесу бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова (сейчас под стражей).

Абызов и Рязанцев, по версии следствия, собрали инвестиции для разработки солнечных батарей при участии некоей американской компании, находившейся, как выяснилось позже, в предбанкротном состоянии. Примечательно, что Чучкевич входил в руководство и этой фирмы. По версии следствия, россияне смогли вытащить деньги из американской компании и перевести на собственные зарубежные счета.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА ДЛЯ ХИЩЕНИЙ

Есть к РВК и вопросы со стороны российского бизнеса.

- Я знаю немало проектов в регионах, на которые были выделены деньги, но в итоге они ни во что не воплотились, а люди, ответственные за это, уже за границей, - рассказал «КП» известный предприниматель в области инновационных технологий, попросивший не называть его фамилию. - Такие ситуации возникают на тех направлениях, которые считаются передовыми, но уже не фантастика. Это система распознавания и идентификации лиц, быстрый анализ поведенческой модели того или иного человека в толпе или при прохождении, например, контроля в аэропорту — представляет ли он опасность, те же беспилотники. То есть, никто не сможет обвинить в том, что деньги выделялись под несбыточные прожекты. А то, что деньги выделили, а результата нет - ну что же, не смогли, сорвалось, научный поиск гарантий не дает, отрицательный результат — тоже результат... Много есть для таких случаев убедительных отговорок. Более явная ситуация, когда деньги выделены, а никаких работ вовсе не производилось — такое тоже бывает.

По словам нашего собеседника, не всегда понятны и принципы отбора победителей тендера на ту или иную разработку.

- Есть ряд четких признаков, когда практически ясно, что твои деньги будут потрачены неэффективно или вообще пропадут, - продолжает эксперт. - Это когда в тендере участвует только одна компания, а других не пустили. Когда разработчик находится где-то в Литве, а серверы в Германии, то есть вне российской юрисдикции. И еще одно — разработчики каких-то решений иногда выставляют часть своей работы в открытый доступ. И все, кто угодно, имеют возможность это взять и показать, выдав за свои наработки по теме тендера. Это легко проверить, но не факт, что проверяется.

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