Акционеры «Роснефти» утвердили решение о выплате рекордных дивидендов

2 июня 2020 года состоялось годовое собрание акционеров нефтяной компании «Роснефть». Собрание прошло в форме заочного голосования. Акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2019 год, а также приняли решение выплате дивидендов, размер которых стал рекордным за всю историю предприятия.

У ДРУГИХ – ТОТАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ

Итак, акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов по акциям «Роснефти» 191,5 млрд руб. (18,07 руб. на одну акцию). Согласно дивидендной политике компании, выплаты акционерам осуществляются два раза в год. По итогам I полугодия дивиденды составили 162,6 млрд руб. (15,34 руб. на акцию). Таким образом, за 2019 года сумма дивидендов на акцию составила 33, 41 руб., а общая сумма выплат стала рекордной и составила 354,1 млрд руб.

Эксперты отмечают, что «Роснефть» имеет самый высокий в отрасли коэффициент выплаты дивидендов, который составляет 50% от чистой прибыли по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности – «КП»). За последние восемь лет размер дивидендов увеличился более чем в 4,5 раза.

Между тем, на фоне текущей эпидемиологической ситуации в мире некоторые нефтегазовые компании сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок. Так, например, совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 год с мая на декабрь 2020 года. Советы директоров американских компаний Murphy Oil, Occidental Petroleum Corporation и Apache Corp. одобрили сокращение квартальных дивидендов на 50%, 86% и 90%, соответственно. Совет директоров Shell принял решение о сокращении дивидендов на 66% - впервые со времен Второй мировой войны.

УСПЕШНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Столь высокий объем дивидендов компания обеспечила за счет успешной работы в 2019 году. Из-за роста объемов продажи нефти при снижении мировых цен на нее выручка компании выросла на 5,3%, составив рекордные 8,7 трлн рублей. Динамика выручки в долларовом выражении (1,6%) оказалась выше, чем у многих мировых мейджоров: Shell (-11,2%), BP (-6,9%), Equinor (-20%) и Chevron (-12,9%).

EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) в январе-декабре увеличилась на 1,2% по сравнению с показателем предыдущего года – до 2,11 трлн рублей. Результаты связаны с ростом поставок нефти преимущественно в восточном направлении, а также эффективным контролем над затратами. Маржа EBITDA «Роснефти» по итогам 2019 года составила 24% - один из самых высоких показателей в отрасли.

«Роснефть» продолжила последовательно развивать стратегию по наращиванию свободного денежного потока. По итогам года показатель составил 884 млрд рублей, или 13,7 млрд долларов. Показатель остается положительным у компании уже на протяжении 8 лет подряд.

«Роснефть» – одна из лучших нефтяных компаний в мире по генерации свободного денежного потока, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», - отмечается в отчете Bank of America Merrill Lynch. К тому же, компания существенно выигрывает от снижения процентных ставок в России, заметили аналитики банка.

«Роснефть» в 2019 году также успешно работала над снижением своей долговой нагрузки. Компания сократила общую сумму финансового долга и обязательств по торговым предоплатам на 15,6% или почти на 907 млрд рублей.

«Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком страны и, по праву, считается системообразующей компанией. Сумма налогов и пошлин выросла составила по итогам 2019 года 3,6 трлн рублей, что соответствует пятой части доходов Федерального бюджета.

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ ОТРАСЛИ

Успехи «Роснефти» в 2019 году не случайны. Компания на протяжении многих лет последовательно растет по всем направлениям. Например, выручка нефтяной компании за 2011-2019 годы выросла в 3,2 раза – до 8,7 трлн рублей с 2,7 трлн рублей. При этом цена на нефть сорта Urals за рассматриваемый период увеличилась только в 1,3 раза. Выручка «Роснефти» в 2011-2019 годах увеличились с 2,7 трлн рублей до 8,7 трлн рублей. Чистая прибыль за тот же период возросла с 319 млрд рублей до 805 млрд рублей.

«Развитие компании шло не за счет роста цен, а за счет внутренней организации процесса (итоговая производительность труда), - отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков. - «Роснефть» действительно является становым хребтом отрасли. Если бы компанию в 1998 году приватизировали, то сегодня вопросы нефтяного кризиса решали бы США и Саудовская Аравия тет-а-тет, позицию России представляла бы какая-нибудь Chevron».

За 2011-2019 годы общая сумма налогов и пошлин, уплачиваемых компанией, выросла в 8,6 раза.

«Роснефть» превосходит конкурентов как на российском, так и на международном рынке и по такому важнейшему показателю как затраты на добычу. У «Роснефти» они самые низкие в России и одни из самых низких в мире, наряду с Saudi Aramco.

САМОТЛОР ЕЩЕ КАК ЖИВ!

По итогам 2019 года «Роснефть» остается одним из мировых лидеров по объему добычи нефти и занимает лидирующее положение по объему доказанных запасов среди публичных нефтяных компаний - 4383 млн тонн по PRMS (система оценки запасов). За последние восемь лет этот показатель вырос на 174%, а добыча увеличилась вдвое. И это при том, что в последние годы «Роснефть» была вынуждена сдерживать потенциал роста добычи в связи с участием России в соглашении ОПЕК+.

Одним из факторов роста добычи является управление зрелыми активами с акцентом на внедрение новейших технологий разработки. Яркий пример подобной работы – Самотлорское месторождение. С 2018 года Самотлорскому месторождению по решению президента РФ Владимира Путина были предоставлены налоговые стимулы (вычет к НДПИ в размере 35 млрд рублей ежегодно сроком на 10 лет). Данные меры придали новый импульс развитию одного из крупнейших нефтяных месторождений страны. Годовой объем инвестиций в бурение и строительство сопутствующей инфраструктуры вырос на 30% относительно уровня 2017 года. Количество новых скважин увеличилось на 34% в 2018 году и на 45% в 2019 году. Благодаря этим мерам темп падения добычи в 2018-2019 годах сократился до 1%. В 2018 году было добыто 18,6 млн т, а в 2019 – 18,4 млн т.

Меры по стимулированию разработки Самотлора дали эффект не только для компании, но и для России в целом. С учетом предоставленного вычета положительный денежный поток государства за период 2018-2019 годов составил более 111 млрд рублей.

Таким образом, налоговые инвестиции за два года составили 70 млрд.руб., а принесли государству 181 млрд. – в 2,5 раза больше их величины.

СУЗУНСКОЕ, ВОСТОЧНО-МЕССОЯХСКОЕ, ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКОЕ…

«Роснефть» остается лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых высокоэффективных проектов. Так, с 2016 года в эксплуатацию было запущено 9 крупных проектов: Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения, вторая очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение, а общая добыча жидких углеводородов этих месторождений в доле компании за 2019 год составила 18,9 млн т, что на 27% выше уровня 2018 года.

Компания и ее партнер — Equinor ASA - в 2019 году утвердили решение о начале первого этапа полномасштабной разработки Северо-Комсомольского месторождения. В рамках этого этапа в ближайшие годы предусмотрено строительство основной и вспомогательной инфраструктуры.

«Роснефть» продолжает выполнение работ по реализации проекта по разработке Даниловского нефтегазодобывающего кластера (состоящего из 4-х месторождений: Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, Верхнеичерское месторождения и месторождение им. Лисовского). При подготовке к запуску Северо-Даниловского месторождения ведется масштабное строительство кустовых площадок, внутрипромысловых автодорог, инженерная подготовка строительства производственных объектов. Начато строительство нефтепровода протяженностью 93 км, который соединит Северо-Даниловское с Верхнечонским месторождением, для отправки сырья на объекты подготовки нефти, а затем в систему магистральных нефтепроводов.

Продолжается освоение месторождения «Зохр» на шельфе Египта, которое было запущено в декабре 2017 года. В ходе работ по обустройству месторождения, выполненных с опережением плана, в 2019 году достигнут проектный уровень мощности - 76 млн куб. м в сутки (100% проекта). Благодаря успешной реализации проекта добыча газа по итогам 2019 года была удвоена в сравнении с 2018 годом и составила 23,4 млрд куб. м.

В мае 2020 года Игорь Сечин доложил президенту России о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае.

Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent.

«Восток Ойл» - это мощный генератор роста экономики России. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, - 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта даст дополнительно по 2 процента увеличения ВВП ежегодно.

Президентом страны поставлена задача на ближайшие годы – обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией.

Аналитики инвестбанков называют реализацию проекта «Восток Ойл» одним из факторов дальнейшего улучшения финансовых показателей Компании. «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», - говорится в отчете Merrill Lynch.

КРУПНЕЙШИЙ НЕФТЕПЕРАБОТЧИК РОССИИ

Развитие компании за последние восемь лет значительно ускорилось. Притом множество задач приходилось решать в максимально сложных условиях, которые создавали кризисные явления на мировом рынке и санкционные ограничения. Сегодня «Роснефть» можно назвать глобальной энергетической компанией, ведущей деятельность в 23 странах мира.

«Роснефть» является крупнейшим нефтепереработчиком России, компании принадлежит 13 крупных НПЗ в стране, а также доли в перспективных проектах за рубежом.

«Роснефть» укрепляет свои позиции и на зарубежных проектах. Так, в Германии компания владеет долями в трех НПЗ, занимает третье место по объемам нефтепереработки, перерабатывая до 12,8 млн т нефти в год, и обеспечивает около четверти импорта нефти страны. «Роснефти» принадлежит доля в компании Nayara Energy Limited, владеющей вторым по размеру в Индии НПЗ Вадинар. Этот завод входит в десятку лучших НПЗ мира по индексу сложности Нельсона. По многим прогнозам, роль Индии в мировой экономике будет расти. А вместе с ней увеличится потребление углеводородов. При этом Nayara к 2022 году планирует также выйти на нефтехимический рынок Индии.

За прошедшие годы «Роснефть» значительно увеличила экспортные поставки: с 69,9 млн т в 2011-м до 149,4 в 2019-м. При этом суммарный экспорт нефти из России в 2011 году составлял 242,1 млн т, а в 2019-м — 267,5 млн т.

За последние годы значительно выросла роль китайского направления в поставках компании. Примечательно, что если в 2011 году «Роснефть» направляла 26,4 млн т по нефтепроводам в Польшу, Германию, Беларусь, Казахстан и Китай, то в 2019-м только в Китай трубопроводным транспортом было доставлено 40 млн т. А объем экспорта в КНР увеличился в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 17% и достиг 58,3 млн т.

Сотрудничество с этой страной оказалось настолько перспективным, что нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» был запущен на полную мощность в 2019 году. На десять лет раньше срока.

По итогам 2019 года компания реализовала 112,0 млн т нефтепродуктов, из которых 37,5% - на внутреннем рынке (включая реализацию бункерного топлива покупателям). Поставки моторных топлив на внутренний рынок были увеличены на 5,7% по отношению к уровню 2018 года и составили 29,9 млн т, из которых 7,4 млн т в 4 кв.

Расширяется география реализации бензина с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками марки «Евро 6», который вошел в число «100 лучших товаров России». Бензин с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками «Евро 6» представлен в 9 регионах России, в том числе на АЗС Москвы и Московской области.

«ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

«Роснефть» в 2019 году прочно заняла место одного из лидеров отрасли с низкими показателями удельных выбросов углекислого газа. За последние пять лет «зеленые» инвестиции компании составили более 240 млрд рублей ($4 млрд). В ближайшие пять лет планируется вложить еще 300 млрд рублей.

В апреле 2019 г. компания представила обновленную публичную позицию «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», одобренную Советом директоров в декабре 2018 г. В публичной позиции подтверждается намерение «Роснефти» войти к 2022 г. в первый квартиль международных нефтегазовых компаний в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также развивать кадровый потенциал и способствовать комплексному социально-экономическому развитию регионов.

В июне 2019 г. компания присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний и подписала «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». Подписанные Руководящие принципы нацелены на повышение эффективности усилий по снижению выбросов метана на всех этапах производственно-сбытовой цепочки газовой отрасли, продвижение рациональной политики и нормативно-правового регулирования выбросов метана, обеспечение прозрачности отчетности о выбросах.

В рамках Комитета по промышленной безопасности охране труда и окружающей среды создан подкомитет углеродного менеджмента, задачей которого является содействие достижению стратегических целей в борьбе с изменениями климата.

В декабре 2019 г. компания была включена в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Markets Index. По результатам 2019 г. «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки Компании был присвоен рейтинг категории «В» - самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний - участников. Деятельность «Роснефти» с учетом решений по управлению водными ресурсами получила оценку «В-». Высокая оценка деятельности, полученная Роснефтью, впервые участвовавшей в рейтинге CDP «водные ресурсы», свидетельствует об эффективности экологической политики Компании.

«Роснефть» опережает большинство нефтегазовых компаний мира по прозрачности в раскрытии информации, согласно рейтингам Блумберг и Рефинитив. Компания будет продолжать бороться за снижение антропогенного влияния на окружающую среду, это является ключевым приоритетом Роснефти.