Число умерших из-за коронавируса в России на 4 июня 2020 года возросло до 5 215 человек. Жертвами болезни за сутки в стране стали 178 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

С момента выявления заболевания в РФ общее число заражений достигло 432 277 человек. Тем временем, вылечились от инфекции более 195 тысяч заболевших.

Медики научились предсказывать тяжесть течения коронавируса у человека. Исследователи нашли признак, связанный с наличием в крови человека определенных белковых биомаркеров. Ученые выразили надежду, что в дальнейшем это открытие поможет при разработке жизненно необходимых тестов.

Как сообщал сайт kp.ru, Россия уже вышла на плато, в регионах постепенно начинают смягчать введенные ранее ограничения из-за распространения covid-19 среди населения. В Москве, например, разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.