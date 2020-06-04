Число выздоровевших от коронавируса в России на 4 июня 2020 года составило 195 957 человек. Всего за сутки больницы в разных регионах страны покинули 8 972 пациента. Все они теперь здоровы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Тем временем, официальное количество заразившихся covid-19 с начала эпидемии в РФ превысило 432 тысячи инфицированных, в настоящее время число активных случаев болезни сократилось до 231 105 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России главы регионов приступили с поэтапному снятию ограничений введенных из-за коронавируса. Во многих городах разрешили гражданам прогулки на улице, а также позволили открыться некоторым предприятиям. Так, например, с 3 июня в Москве теперь работают салоны красоты и парикмахерские, площадь которых не превышает 400 квадратных метров и имеется отдельный вход. Однако принимать посетителей необходимо строго соблюдая рекомендации.