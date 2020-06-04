2020-06-03T23:16:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 4 июня 2020 выросло до 432 277 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших в России на 4 июня 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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За прошедшие сутки в России выявили 8536 заболевших коронавирусом. К этому моменту число заболевших перевалило за 432 тысячи человек. Заметим, что в это число входят и те люди, которые заболели еще в марте и апреле. Некоторые из них давно выздоровели. По официальным данным, 5215 человек не смогли пережить болезнь и ее осложнения.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 8972 человека. За весь период зафиксировано 5215 летальных исхода, выздоровели 195 957 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Появился список стран, которые откроют свои границы для туристов. Но почти у всех государств есть свои нюансы. К примеру Италия для начала откроет границы только для граждан ЕС. Подробности читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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