Анджелина Джоли: «Идея о том, что кому-то могу казаться секс-символом, кажется мне смехотворной»

Три года назад Анджелина Джоли сказала в интервью журналистке из Vanity Fair, что ее кожа стала суше, и она стала замечать все больше седых волос. «Не знаю, что это - менопауза, или просто итоги того года, который я прожила. Сама идея, что я могу кому-то казаться секс-символом, кажется мне смехотворной… Но на самом деле я сейчас в большей степени чувствую себя женщиной. Я чувствую, что делаю в жизни правильный выбор, ставлю на первое место семью и забочусь о своих жизни и здоровье. По-моему, именно это делает женщину женщиной в полной мере».

Последние несколько лет действительно были для нее очень трудными. В тот год, о котором она говорила, ей удалили яичники, потому что анализы показали: велик риск развития рака (а мать Джоли, актриса Маршелин Бертран, умерла от рака яичников, когда ей было всего 56 лет). «Я шла на операцию совершенно счастливой, просто бежала в больницу вприпрыжку. Потому что это была всего лишь профилактика!» Тут же наступившая менопауза - последствие этой операции. (И она была не первой - в 2013 году Джоли удалила себе молочные железы, заменив их имплантами, и причина была ровно та же - высокий риск развития онкологии). Не стоит и говорить, что потом все это наложилось на личные и профессиональные катастрофы: ее режиссерская работа «Лазурный берег» с грохотом провалилась в прокате, а осенью 2016-го она рассталась с мужем, Брэдом Питтом. Позже она признавалась, что думала о «Лазурном береге», где сыграла вместе с Питтом, как о фильме, который сможет улучшить их отношения. Но совместная работа не помогла.

Джоли на премьере фильма "Малефисента: Владычица тьмы"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В общем, как результат, Джоли вообще забросила кино. Говорят, на студии Universal буквально умоляли ее сняться в фильмах «Невеста Франкенштейна» и «Особо опасен-2», но ни один так и не был запущен в производство. Джоли говорила, что в ее жизни для съемок просто нет места: «Я просто хочу хорошо готовить завтрак и держать дом в порядке. Это моя страсть. По просьбе детей, я начала всерьез изучать кулинарию. (Раньше Джоли говорила, что не в состоянии приготовить даже элементарные спагетти. - Ред.) А когда я ложусь спать, думаю: «Я сегодня была отличной мамой, или так, прошел обычный день?»

Ну да ладно, не надо печалиться: Джоли вынырнула из своих кризисов. В конце 2019 года вышла вторая «Малефисента» - первый за четыре года фильм, где она появилась на экране. В этом и следующем году выйдут еще три картины. Больше всего ждут «Вечных» - экранизацию очередного многотомного комикса Marvel, где Анджелина сыграла Тену - почти бессмертную женщину, одну из тех, кто защищает человечество на протяжении многих тысяч лет (согласно комиксам, именно в честь Тены, а не в честь богини, был когда-то назван греческий полис Афины).

Анжелина с детьми на премьере второй "Малефисенты"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С ее детьми все хорошо: старший, приемный сын, камбоджиец Мэддокс, в прошлом году справил 18-летие, он вроде бы собирается стать актером. Вьетнамцу Паксу сейчас 16, эфиопке Захаре - 15, близнецам Ноксу Леону и Вивьен Маршелин - 11. Дочь Шайло, на днях справившая 14-летие, вызывает больше всего интереса у журналистов: они фантазируют на тему того, что девочка собирается сменить пол, и будто бы уже принимает гормональные препараты (никаких официальных подтверждений этому нет; операция, через которую Шайло прошла в марте, как выяснилось, была связана с заболеванием бедренной кости).

Журналисты еще любят фантазировать на тему отношений Джоли с ее бывшим мужем. Согласно статьям, они с Брэдом то мирятся (и чуть ли не готовы снова пожениться), то ссорятся насмерть. На самом деле они поддерживают достаточно мирные отношения и вместе стараются воспитывать детей (те живут с Анджелиной в ее недавно купленном за 25 миллионов долларов особняке, а дом Питта от него совсем недалеко). Питт закатил вечеринку в честь 14-летия Шайло: сам приготовил и испек для нее пиццу (у него дома есть специальная печь), подарил ей старый, но находящийся в отличном состоянии фотоаппарат Polaroid (девочка увлекается фотографией) и оплатил уроки игры на гитаре. На вечеринке присутствовал и Мэддокс, несмотря на пересуды о том, что он насмерть рассорился с приемным отцом (будто бы и Джоли приняла окончательное решение о разрыве после того, как Питт поднял на Мэддокса руку). Говорят еще, что Питт познакомил Шайло со своей бывшей (а теперь вроде как уже и снова нынешней) дамой сердца Дженнифер Энистон, и они очень подружились. Впрочем, отношения Питта с Энистон - это совсем другая история, о которой светские сплетники еще долго не дадут нам забыть.

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