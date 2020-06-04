Коронавирус в США, последние новости на 4 июня 2020: выздоровели уже 479 тысяч человек

По последним новостям о коронавирусе в США на 4 июня 2020 года, общее число зараженных достигло 1 851 520, 107 175 человек скончались, 479 258 человек - выздоровели.

Постепенно в стране снимают ограничительные меры. Так, в Нью-Йорке местным жителям разрешили ходить на пляжи, гулять в парках и собираться компаниями. Напомним, что еще в марте в штате каждый день заболевали COVID-19 тысячи американцев, сотни – умирали. В больницах не хватало мест, под госпиталь переоборудовали даже кафедральный собор. Кроме того, образовался дефицит защитных средств. Сейчас же ситуация намного улучшилась.

Также во многих штатах уже открыли кафе, рестораны, бары, салоны красоты, торговые центры и всевозможные магазины. Отметим, что на фоне пандемии без работы остались больше 30 миллионов американцев, что даже больше чем во времена Великой депрессии.

В данный момент ученые США, как и других стран, пытаются изобрести вакцину от «чумы 21 века». И, как утверждает президент Дональд Трамп, они делают большие успехи. Сейчас сразу несколько вакцин проходят испытания. Как только одна из них будет одобрена, ее раздадут по всем штатам.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 4 июня 2020 года, специалисты проверили эффективность антималярийного препарата гидроксихлорохина на пациентах с бессимптомным течением COVID-19. Как выяснилось, риск заражения вирусом снизился лишь на 2,4 %. Это, как считают специалисты, не значимый показатель.