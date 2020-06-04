Устали от онлайн-вечеринок? Настало время рисованных! Художница создает открытки и помогает тяжелобольным детям

«14 июня у меня День рождения, и я решила встретить его, как никогда не: устроить НАРИСОВАННУЮ ВЕЧЕРИНКУ», - написала Татьяна на своей странице в Facebook. - Каждый человек, присоединившийся к сбору в поддержку детей с врождёнными пороками сердца, будет изображён на вечеринке».

Чтобы никому не было обидно, Татьяна по умолчанию решила рисовать всех в виде пингвинов. Если же даритель захочет быть изображённым в виде другого животного, он должен указать это в комментарии к пожертвованию.

После Дня рождения получившаяся вечеринка будет опубликована в сети. А до этого художник планирует выкладывать на своей странице в Facebook новых нарисованных гостей.

Присоединиться можно в любой момент.

Кто такая Задорожняя?

Татьяна Задорожняя прославилась в сети благодаря ироничным иллюстрациям, которые она выкладывала в своем блоге. Забавные персонажи полюбились людям и стали популярны не только в интернете. Сейчас Татьяна иллюстрирует книги, участвует в ряде креативных проектов.

Она известна и как автор масштабных благотворительных акций. Постеры Задорожней о привычках изменили российскую социальную рекламу. Она перестала быть грустной и унылой. Например, один из плакатов сообщает о заразной привычке зевать и о хорошей привычке перечислять каждый месяц 100 руб. на благотворительность.

Постеры Задорожней о привычках изменили российскую социальную рекламу

- Благотворительные сборы на лечение сильно завязаны на эмоции. И это в основном нерадостные эмоции, - рассказывает Татьяна. - Жалость, сочувствие, страх. Ещё бывает морализаторство. Ещё бывает «один раз не попьёте кофе/не сходите в кино/не купите платье — ничего с вами не случится!!!» И всё это понятно, но всё это ужасно подавляет. У каждого хватает своей боли и своих сложностей, чтобы эмоционально вовлекаться в чужие. Поток бесконечных просьб в какой-то момент просто перестаёт восприниматься. Но тех, кому требуется помощь, меньше не становится. Значит, надо придумывать какие-то новые форматы.

Задорожняя – амбасадор фонда «Детские сердца». С 2013 года она придумывает креативные проекты в поддержку детей с врожденными пороками сердца. Это всегда «лёгкие» акции, некая коллаборация благотворительности и творчества. Средства на лечение детей собираются не через истории, а с помощью картинок никак с благотворительностью не связанными. Подаренные ей иллюстрации фонд размещает на футболках, кружках, открытках и отдает за пожертвования на благотворительных ярмарках.

По мотивам иллюстраций Татьяны создана специальная платформа на сайте фонда «Детские сердца» с бесплатной возможностью отправить электронную открытку другу. Так фонд выражает благодарность друзьям и дарителям за многолетнюю поддержку. Воспользоваться этой платформой можно и сейчас.

Прошлой весной благотворительный проект Задорожней в поддержку «Детских сердец» собрал около миллиона рублей. Тогда художник выкладывала в соцсетях каждый день по одной картинке. Если она нравилась подписчикам, то те шли по ссылке и оставляли пожертвование. То есть человек присоединялся к сбору, потому что картинка создаёт настроение, а не потому что невыносимо жаль больного ребёнка.

- Благотворительность — вещь бодрая и веселая, - говорит директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант. - Важно, чтобы люди не только отдавали, но и что-то получали. В первую очередь — радость и потрясающий заряд энергии от добрых дел.

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Детские сердца» поддерживает детей с врождёнными пороками сердца, чьи родители не в состоянии сами оплатить операции. За 17 лет дарители пожертвовали в фонд более 1 миллиарда рублей. На эти средства прооперированы 3 979 детей. 97% из них сейчас полностью здоровы. Помимо адресного сбора средств, фонд приобретает медицинское оборудование в кардиологические клиники и расходные материалы для проведения эндоваскулярных операций.