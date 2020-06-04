2020-06-04T10:15:56+03:00
Умные вещи

ВКонтакте представила «Клипы» — сервис видео со спецэффектами

С его помощью любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать почти профессиональные видео
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Запуск нового формата коротких полупрофессиональных роликов — логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видеоЗапуск нового формата коротких полупрофессиональных роликов — логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео
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Команда ВКонтакте представила сервис «Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования. С помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному. Благодаря этим технологиям и социальным механикам «Клипы» позволят авторам заявить о своём таланте широкой аудитории, а зрители получат увлекательный видеоконтент.

Одна из ключевых особенностей съёмки клипов — управление с помощью AR-механик. Начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами —

Марина Краснова, директор по продукту, руководитель контентной платформы ВКонтакте:

«Запуск нового формата коротких полупрофессиональных роликов — логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео. Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами. Для этого мы объединили технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения, а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях мобильных устройств. В итоге с инструментами нашей видеоплатформы любой пользователь сможет создать вирусный клип и побороться за внимание зрителей с профессионалами».

Набрать просмотры на начальном этапе поможет социальный граф: первыми ролики увидят друзья и подписчики. Выход к широкой аудитории обеспечит новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок. Благодаря всей этой информации алгоритмы смогут предложить каждому пользователю свежий клип, интересный именно ему.

Не отрываясь от просмотра, понравившийся клип можно будет отправить друзьям сообщением, разместить у себя на стене или в сообществе, а также добавить в закладки, чтобы пересмотреть позже. Кроме того, зрители могут общаться в комментариях под роликами и делиться своим мнением друг с другом. Всё это позволит авторам, брендам и лидерам мнений тратить меньше ресурсов, чтобы на профессиональном уровне поддерживать связь с аудиторией.

В ближайшие дни «Клипы» станут доступны всем пользователям в четвёртой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. На старте там будут доступны видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и сотен других приглашённых авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей. В Команде ВКонтакте убеждены, что «Клипы» помогут открыть новые громкие имена — и продолжат достижения программы VK Talents.

В сутки видео в VK набирают 750 миллионов просмотров, а каждый месяц их включают 80 миллионов пользователей. Ежемесячная аудитория прямых трансляций — 45 миллионов человек. Интерес к вертикальным видео показательно высок: ежемесячно 9 миллионов авторов публикуют ВКонтакте более 114 миллионов историй, а все истории на платформе собирают более 7,6 миллиарда просмотров от 42 миллионов зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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