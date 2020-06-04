Алена Бабенко: «Я переболела коронавирусом, но мои сын и внук здоровы: как бы взяла удар на себя»

Главный герой «Последствий», бизнесмен Андрей (Александр Самойленко), узнает, что у него опухоль мозга, и жить ему остается считанные месяцы. У него есть три дочери. С их матерью Верой (Алена Бабенко) он развелся и вычеркнул ее из своей жизни, более того - лишил ее родительских прав, после того, как узнал, что одна из этих дочек - не от него. А вскоре выяснится, что был еще один ребенок, мальчик, тоже вроде бы не от него - и Андрей отдал его на усыновление, а Вере соврал, что младенец умер. Теперь он пытается восстановить с бывшей женой отношения, потому что понимает, что все еще ее любит (а у него уже новая подруга, которая любит его). А заодно Андрею нужно разгрести последствия всех своих ошибок…

О мелодраматических перипетиях сериала и о реальных, а не экранных болезнях "КП" поговорила с Аленой Бабенко.

«НАПИСАЛА ПИСЬМО ЛАРСУ ФОН ТРИЕРУ»

- По словам режиссера Александра Котта, сюжет «Последствий» сразу его зацепил тем, что напомнил современную версию «Короля Лира». Чем он зацепил вас?

- Это, наверное, очень необычная история, и крайне современная. Сейчас время резких выступлений, резких поступков, резких решений - и таких же резких последствий. Время крайностей. И здесь обстоятельства очень жесткие. Иногда поступки моей героини кажутся странными, но в наше время я уже ничему не удивляюсь, думаю: «Наверное, и так бывает».

И еще, если говорить о «зацепило»: важное значение имеет компания. И оператор Петр Духовской, и режиссер Саша Котт учились во ВГИКе одновременно со мной, когда-то я у Саши снималась, мы дружили, и мечтали еще раз поработать вместе. Я понимала, что если прозвучит имя Котта, сразу соглашусь сниматься в фильме, даже, наверное, не читая сценарий. И «Последствия» еще раз доказали, что мы - одна компания, в одну сторону думаем, понимаем друг друга с полуслова. Мы с ним много обсуждали сценарий до съемок, что-то меняли, дорабатывали, и когда впервые прозвучала команда «Мотор!», были полностью готовы работать. Сейчас, к сожалению, в сериалах часто бывает наоборот - приходится что-то переделывать уже на месте, на бегу. Я такое не люблю.

- Котт говорил еще, что иногда шел за актерами: «снимал с известным финалом, но с неизвестной серединой». В чем это выражалось? Вы ему что-то подсказывали?

- Я не могу как актриса подсказывать режиссеру, ему и так все понятно! Но какие-то моменты я просто чувствую: когда, например, по истории все логично, а по эмоциям - не очень. И могу предложить другое решение. А режиссер решает, хорошо это или плохо. Да, иногда мы шли на эксперименты.

3 июня вышел сериал «Последствия», в котором актриса играет главную роль

- В первой же серии «Последствий» ваша героиня похищает собственную дочь. А бывший муж героини, как выясняется, болен раком мозга, и жить ему осталось два месяца. А потом еще оказывается, что все друг другу изменяют в самых невероятных комбинациях… Вас не смущает такое нагромождение мелодраматических поворотов?

- Как вам сказать… Мне редко нравятся истории, которые сейчас придумываются для сериалов. Нужно быть хорошим режиссером, чтобы уметь рассказать такую историю, с нагромождением, как вы говорите. Именно поэтому я и пошла - что верила в режиссера. Если бы это был другой постановщик, с которым я не нашла бы общего языка, наверное, вряд ли бы я согласилась.

- А есть еще режиссеры, у которых вы готовы сниматься, не читая сценария? Кто-то мечтает поработать, условно говоря, с Никитой Михалковым, кто-то - с Ларсом фон Триером…

- Ларсу фон Триеру я даже писала письма. Этот режиссер мне очень нравился и нравится, и я подумала: почему бы не использовать шанс, пусть даже его, в общем-то, нет? Это было довольно давно, наверное, около 15 лет назад, вскоре после того, как я посмотрела «Догвилль»… Ему передали мое письмо на Каннском фестивале, и я получила от него ответ. Он написал, что пока не рассматривает возможность участия в своих фильмах российских артистов. Но, по крайней мере, я это сделала!

- Вы говорили в интервью, что опухоль мозга, которая возникает у героя Александра Самойленко - это чуть ли не физическое воплощение того, что творилось у него в голове, его озлобленности в отношении жены. Получается такая психосоматика.

- По-моему, это и есть главная мысль: человек может совершать поступки, с которыми потом не в состоянии внутренне справиться. И все переходит на физический уровень - именно на нем и приходится расплачиваться. Непрощенные обиды, жестокие поступки, при этом еще и любовь - хотя и странная…

«ЖУТКИХ СИМПТОМОВ У МЕНЯ НЕ БЫЛО»

- Не могу вас не спросить о коронавирусе, которым вы только что переболели. Буквально за несколько часов до нашего разговора в интернете появилась фраза вашего земляка, уроженца Кемерова Евгения Гришковца: Алена «тяжело переносила болезнь. И её муж Виталий, которого я хорошо знаю, тоже заболел»…

- Спасибо, что вы говорите «муж Виталий»… Виталий у меня бывший муж.

- Я цитирую Гришковца.

- Ну, может, он забыл, как зовут моего нынешнего мужа, такое тоже бывает… Нет, я не тяжело переболела коронавирусом, слава Богу. Все обошлось достаточно нормально. Просто из предложенных мне видов лечения - находиться дома или в стационаре - я выбрала стационар. Вот и все.

- Вы много времени там провели?

- Нет, немного, десять дней. Жутких симптомов у меня не было - практически ничего, кроме температуры.

- Вы принимали участие в шоу «Танцы со звездами». Писали, что, кроме вас, из-за COVID-19 из проекта выбыли Дарья Мороз и Мария Ивакова. Вам не кажется, что…

- Нет, не кажется! Я служу, а не работаю. Артист всегда служит. Например, когда едет на фронт петь песни, чтобы поднимать дух. Если вам нравится с утра до ночи слушать про коронавирус - поздравляю, слушайте! Не включайте ни «Танцы», вообще ничего другого. Но мне кажется, что нельзя в головы людей 24 часа в сутки сеять страх и безнадежность. Я пошла танцевать, и считаю это своим долгом. Самое печальное, что те, кто начинают болеть, страшно боятся и не верят в лечение именно потому, что их напугали до полусмерти СМИ и телевизор.

- Страна сидела практически за решеткой три месяца. Как на вас сказался период самоизоляции - в человеческом и творческом плане?

- Замечательно! Я не тот человек, который страдает от того, что в мире происходит что-то негативное. Весь опыт, который происходит со мной, я обращаю в плюс. В этом случае произошло точно так же.

- Вы смотрели фильмы, читали книги?

- Слушайте, ну всегда было много забот. Все сто процентов населения живут в диком напряжении и суете. Так вот, меня насильно отключили от суеты, и сказали: «Ты живешь ровно один день». Я научилась жить одним днем, и очень этому рада. Такая у меня устойчивая привычка - выносить хорошее из плохого! Мы, актеры - адвокаты своих ролей: если играешь плохого человека, должен его как минимум полюбить и найти причины, почему он такой. Отрицательного героя тоже можно любить, а просто злодеек мне играть неинтересно! И точно так же мы должны быть адвокатами всей жизни, а не ее прокурорами.

А в творческом плане мы не теряли время - репетировали по Zoom новый спектакль в театре «Современник», который будет ставить наш новый художественный руководитель Виктор Рыжаков, опять же по пьесе Евгения Гришковца.

- Как себя чувствуют ваши родные - сын, внук?

- Замечательно! Все, слава Богу, здоровы. Я как бы взяла в семье удар на себя. Кстати, даже представить не можете, сколько сказок я сочинила для своего внука! В какую прекрасную игру мы играли. Он мне давал пять слов, я сочиняла сказку. Брала ручку, и сразу начинала писать…

Вообще, меня удивляет - насколько человек податлив на зло. Первые рассуждения, которые начались, как только все сели на карантин: «наверное, все семейные пары теперь разойдутся». Никто не сказал: «наверное, все помирятся и сойдутся»! А у меня, слава Богу, произошло именно так.

Сериал «Последствия» вышел в онлайн-кинотеатре ОККО.