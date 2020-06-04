«Первый пошёл»: Обросший Галкин подстригся в подмосковном салоне
В Подмосковье после долгих месяцев ограничений уже открылись первые парикмахерские салоны. Одним из первых туда устремился телеведущий Максим Галкин.
Накануне стрижки Максим продемонстрировал в Инстаграме свои отросшие кудри и поинтересовался у поклонников, мол, пора в салон или ещё можно ходить. Несмотря на то, что у артиста была довольно-таки симпатичная прическа, фанаты все же отправили его к парикмахеру.
В своём блоге Галкин продемонстрировал фото из салона, куда отправился в полной защитной амуниции - в перчатках и в маске.
Мастер, который стриг артиста, тоже по всем рекомендованным властями правилам, был в маске, перчатках и очках.
Фанатов же Галкина больше заинтересовали его модные объёмные кроссовки на платформе и с шипами.
Видимо, подарок Аллы Борисовны, которая не раз признавалась, мол, муж равнодушен к шопингу, приходится ей записаться гардеробом Максима.
- Моего мужика вытащить в магазин? Ну просто не знаю...Какие-то силы нужны. Ну не любит он. Настоящий мужчина. Я ему сама порой покупаю вещи, — делилась с журналистами примадонна.
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ИСТОЧНИК KP.RU