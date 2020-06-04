2020-06-04T11:54:22+03:00
Звезды

«Первый пошёл»: Обросший Галкин подстригся в подмосковном салоне

Сделать стрижку артиста уговорили поклонники
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Артист Максим ГалкинАртист Максим ГалкинФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

В Подмосковье после долгих месяцев ограничений уже открылись первые парикмахерские салоны. Одним из первых туда устремился телеведущий Максим Галкин.

Накануне стрижки Максим продемонстрировал в Инстаграме свои отросшие кудри и поинтересовался у поклонников, мол, пора в салон или ещё можно ходить. Несмотря на то, что у артиста была довольно-таки симпатичная прическа, фанаты все же отправили его к парикмахеру.

В своём блоге Галкин продемонстрировал фото из салона, куда отправился в полной защитной амуниции - в перчатках и в маске.

maxgalkinrumaxgalkinru
Ну...
48749 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Мастер, который стриг артиста, тоже по всем рекомендованным властями правилам, был в маске, перчатках и очках.

Фанатов же Галкина больше заинтересовали его модные объёмные кроссовки на платформе и с шипами.

Видимо, подарок Аллы Борисовны, которая не раз признавалась, мол, муж равнодушен к шопингу, приходится ей записаться гардеробом Максима.

- Моего мужика вытащить в магазин? Ну просто не знаю...Какие-то силы нужны. Ну не любит он. Настоящий мужчина. Я ему сама порой покупаю вещи, — делилась с журналистами примадонна.

maxgalkinrumaxgalkinru
Максим Галкин продемонстрировал в Инстаграме свои отросшие кудри
295540 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В ТЕМУ

Как я стригся в подмосковном барбершопе

3 июня в Московской области заработали парикмахерские. Одним из первых посетителей стал корреспондент «КП» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле 12 и 24 июня запланированы церемонии награждения
В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов
СК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске
В России создали спутники, предупреждающие об угрозе ракетного нападения
Столичные медики рассказали о борьбе с COVID-19 в Северной Осетии
В Украине сменился вице-премьер по евроинтеграции
Симон Кордонский рассказал, кто лишится доходов из-за коронавируса
В Московской области военный вертолёт приземлился на трассу
Лукашенко назначил премьер-министром Беларуси главу Госкомвоенпрома Романа Головченко
В Томской области инвестиции в пищевую промышленность выросли в 2,6 раза
В июне россиян ждут две сокращённые рабочие недели
Работающим в пандемию волонтерам хотят помочь с оформлением гражданства
3-летняя девочка из Китая утонула в фонтане
В России за сутки 169 человек умерли от коронавируса
Все данные «Социального мониторинга» уничтожат после пандемии
В Норвегии оползень унёс в море восемь домов
В Москве летом откроется около трёх тысяч летних кафе
Протестующие в США принимают позу Джорджа Флойда, в которой он был задушен полицейским
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 94 тысячи
Собянин допустил возможность москвичам проголосовать по поправкам к Конституции онлайн
В Оренбургской области возбудили дело о халатности органов опеки, забравших детей из семьи
Собянин рассказал, сколько еще москвичи будут носить маски
У Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты в США, был коронавирус