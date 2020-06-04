2020-06-04T12:23:36+03:00
Происшествия

В посылке, которую россиянин отправил в США, нашли противопехотную мину

Теперь жителя Подмосковья ищет полиция
Семен ЕЛЕНИН
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Известно, что эту посылку отправил житель подмосковного города НогинскИзвестно, что эту посылку отправил житель подмосковного города НогинскФото: Олег ЗОЛОТО
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Картина маслом. Среда, 3 июня. Сортировочный центр «Почты России» на Казанском вокзале, куда стекаются посылки со всего столичного региона. Посылки разных габаритов плывут себе по ленте. И вдруг одна как запищит! Точнее, специальная техника досмотровая на нее среагировала: опасный груз!

Просканировали: на мину похоже. Вызвали саперов. Те вскрыли посылку.

- Там действительно лежала противопехотная мина. Хорошо, что уже обезвреженная, - рассказал источник KP.RU в правоохранительных органах.

Известно, что эту посылку отправил житель подмосковного города Ногинск. Мина, как он планировал, должна была уехать в США.

- Мужчину сейчас ищут. Есть предположение, что это может быть «черный археолог», который продал боеприпас времен Второй мировой войны коллекционеру из Штатов.

В пресс-службе Почты России факт находки подтвердили.

- В ходе проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности Почты России выявили почтовое отправление с предметом, конструктивно похожим на боеприпас, - сообщила корреспонденту kp.ru пресс-секретарь УФПС Москвы Екатерина Крудова. - Почтовое отправление сразу же было задержано. Посылка вместе с содержимым была передана в правоохранительные органы. На процесс обработки и доставки почтовых отправлений происшествие никак не повлияло.

На всякий случай в Почте России уточняют: «к пересылке не допускаются любые виды оружия, включая электрошокеры и искровые разрядники, части оружия, взрывные устройства, наркотические вещества, денежные знаки и скоропортящиеся продукты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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