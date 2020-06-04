4 июня - день борьбы с кариесом. А мы до сих пор чистим зубы неправильно

4 июня отмечается ежегодный день борьбы с кариесом. И сейчас, когда многие работают из дома, как раз самое время провести основательную ревизию правил личной гигиены и своих ежедневных привычек.

Как нам рассказали в Институте стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, главная причина кариеса и заболеваний полости рта – вовсе не отсутствие фтора в зубной пасте, не недостаток кальция в организме или плохая генетика, а элементарное неумение правильно чистить зубы.

- Согласно заявлению ВОЗ, кариес и пародонтит - бич населения планеты, - говорит директор Института стоматологии имени Боровского Ирина Макеева. - К таком рутинному процессу, как чистка зубов, надо относиться со всей серьезностью. Если долгое время вы чистите зубы неправильно, то десна начинает кровоточить и через некоторое время через карманы, которые образуются вокруг зубов, все патогены будут попадать в кровь, вызывая и отягощая такие болезни, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ревматоидный артрит. Очень опасны эти микроорганизмы для беременных и тех, у кого есть протезы суставов, стенты, трансплантированные органы.

К тому же хронические инфекции полости рта – дорога к раку слизистой.

Почему мы не замечаем, что почистили зубы неправильно?

Дело в том, что даже многодневный зубной налет – прозрачный. И человек может быть уверен, что у него во рту все в порядке. Однако именно долговременный неправильный уход за полостью рта приводит к тому, что зубной налет уплотняется, «каменеет». Там начинают жить вредоносные микробы (анаэробы), приводящие к воспалениям, к пародонтиту и, как следствие, к потерям зубов.

На зубах остается налет после каждого приема пищи. Даже после коротенького перекуса в дело вступают бактерии, которые выделяют кислоты, а те – разрушают эмаль зуба, вымывая из нее кальций, что постепенно и приводит к кариесу.

- Современный человек только и делает, что тянет что-нибудь съестное в рот, - говорит стоматолог. - А между тем ротовой жидкости, чтобы прийти в норму, нужно время. Так что очень важно выдерживать промежутки в еде около 2 часов. И потом вспомните, как люди питались раньше: человек еду откусывал, жевал ее старательно. А теперь мы предпочитаем все уже размельченное: смузи, котлеты, пюре. Пища больше не выполняет свою функцию по очистке зубов. А сколько раз за день вы пьете кофе или чай? А еще мы пьем колу, другую газировку, в которой катастрофически много сахара. Плюс кетчуп, хлеб, шоколад. Отсюда – такое широкое распространение в современном мире диабета, кариеса и воспалений во рту.

Главные ошибки при чистке зубов

1. Сильно давим на щетку. Чтобы почистить зубы, нужно лишь слегка нажимать на них щеткой, не попадая при этом на десну. Чтобы проверить силу давления, попробуйте поэкспериментировать на тыльной стороне руки, сразу почувствуете, если щетина скребет кожу.

2. Движения должны быть круговые, а не поступательные. Вперед – назад можно чистить только верхушки/жевательную поверхность корневых зубов.

3. Только щетки для очищения мало. Важно не забывать чистить промежутки между зубов. Для этого можно использовать классический способ – зубную нить, а можно и новую разработку – специальные межзубные ершики, размер которых подбирается индивидуально и сделать это можно самому. Своими щетинками ершик очистит то пространство между зубами, куда нить не доберется.

4. Чистить зубы перед сном намного важнее, чем с утра. Ночью железы во рту практически не выделяют слюну и зубы остаются беззащитными перед кислотной средой, выделяемой бактериями из зубного налета.

5. Не надо стесняться чистить зубы в течение дня. Взять с собой щетку в офис, даже в ресторан, – полезная практика, а то, что вы станете пионером в продвижении здоровых привычек, принесет дополнительный бонус – повысит вашу самооценку.

6. Ополаскиватель для рта не отменяет чистку зубов. Когда мы действуем щеткой, то размельчаем зубной налет механически и потом вымываем его. Ополаскиватель эту работу не проделает. Но вот использовать его после того, как почистили зубы, можно.

7. Не надо выбирать щетки средней жесткости или тем более – жесткие. Самое то – щетки мягкие. Секрет в том, что плотность щетинок на щетке должна быть высокой. А менять щетку на новую нужно каждый месяц или чаще, если вы переболели инфекционным заболеванием, например.