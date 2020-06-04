В Москве мошенники обокрали пилота на 120 тысяч рублей

38-летний Антон (имя изменено) - командир воздушного судна Аэробус 320. В обычное время у мужчины много работы, постоянные перелёты и огромная ответственность. Но с приходом пандемии количество рейсов сократилось, и у Антона появилась возможность отдохнуть и немного развлечься. Он решил обзавестись последней моделью планшета производства того самого "яблока" в топовой комплектации. Переплачивать Антону не хотелось, и он решил поискать, может кто-то продает iPad с рук.

Долго искать не пришлось, пилот оценил товар по фотографиям и связался с продавцом. Последний предложил покупателю оформить покупку планшета через так называемую безопасную сделку и прислал специальную ссылку по которой можно было это сделать. Антон не возражал, проследовав по адресу на сайте, он ввёл данные своей карты и подтвердил операцию. Теперь ему оставалось только дождаться доставки своего планшета. Но случиться этому было не суждено. Получив деньги, продавец перестал отвечать на звонки и сообщения Антона. Мужчина обратился за помощью в полицию.

— 1 июня поступило обращение от 38-летнего жителя Москвы о том, что неустановленное лицо завладело его денежными средствами в размере 121 200 рублей, по средствам двух банковских переводов на карту, принадлежащую неустановленному лицу, — сообщил источник kp.ru

Теперь полиции предстоит установить, кому принадлежит карта, на которую переводил деньги командир воздушного судна. Мужчина надеется, что ему удастся их вернуть, а мошенников, наживающихся на доверчивых покупателях, накажут по закону.