Дарья Клишина и Мария Шарапова продемонстрировали свой пресс

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, которая во время карантина тренировалась во Флориде, развлекала своих болельщиков комплексами упражнений. И вот теперь поделилась фото, на котором хорошо видно, что она набрала отличную форму.

Дарья Клишина в отличной физической форме.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Всегда нужно стремиться выходить за пределы своих возможностеи », - подписала снимок 29-летняя легкоатлетка.

Кстати, в это же время по удаленке состоялась первое после перерыва собрание членов Международной федерации легкой атлетики (IIAF). На нем президент организации Себастьян Коу сообщил, что самые последние исследования от runrepeat.com показывают, что во время самоизоляции обычные люди во всем мире стали больше заниматься физическими упражнениями на 88%. Среди упражнений таблицы возглавили бег и ходьба. Коу при этом отметил, что надо воспользоваться этой ситуацией и через пропаганду спорта закрепить привычки.

Почти в то же время фото, похожее на то, что сделала Дарья Клишина, выставила и теннисистка Мария Шарапова, живущая на другом берегу Америки, в Лос-Анджелесе. На снимке отчетливо видны кубики пресса.

«Тренировка на дороге, - подписала Мария Шарапова. - На самом верху горы, не забудьте вложить в тренировку немного дополнительных усилий.»

mariasharapova Road trip . Step 1: Hike

Любопытно, что Мария Шарапова в январе, после неудачного для нее Australian Open, заявила о завершении карьеры. Как угадала, ведь вскоре случилась пандемия и все соревнования отменили. Словом, 33-летняя теннисистка ничего не пропустила, и болельщики уже предлагают ей вернуться на корт. Тем более, что Шарапова уже однажды, после 15-месячной дисквалификации за мельдоний, уже возвращалась в тур. Почему бы не повторить?