2020-06-04T15:57:06+03:00
Происшествия

Россияне четыре года курили контрабанду

В Брянской области сотрудники МВД и ФСБ РФ пресекли деятельность преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном сбыте сигарет
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сейчас сотрудники МВД и ФСБ России пытаются осмыслить и описать масштабы выявленной ими контрабандыСейчас сотрудники МВД и ФСБ России пытаются осмыслить и описать масштабы выявленной ими контрабандыФото: Оперативная съемка
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Хороший повод, чтобы бросить курить: сотрудники МВД России выяснили, что в стране торговали немаркированным табачком с белорусских фабрик. Что это была за продукция, никто толком не знает...

- Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области при участии ГУСБ МВД России, Росгвардии, а также Управления ФСБ России по Брянской области и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области задержаны семь предполагаемых участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь, а также изготовлении поддельных акцизных марок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники с 2016 по 2020 год осуществляли лжетранзит продукции белорусских табачных фабрик по фиктивным договорам с иностранными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. Фактически фигуранты отгружали товар на склады в Брянской области, после чего реализовывали контрагентам на территории этого и других субъектов России.

Полицейскими установлено, что криминальная организация состояла из трех обособленных подразделений, сформированных по территориальному признаку, и отличалась сложной внутренней структурой. Руководители организации держали огромные склады для хранения продукции, а для рабочих снимали шикарные особняки.

В рамках уголовного дела полицейские провели 95 обысков, в результате которых было обнаружено порядка миллиона немаркированных упаковок табачных изделий. Также изъяты мобильные телефоны, планшеты, компьютерная техника и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Сейчас сотрудники МВД и ФСБ России пытаются осмыслить и описать масштабы выявленной ими контрабанды.

Россияне четыре года курили контрабанду.В Брянской области сотрудники МВД России и ФСБ России пресекли деятельность преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном сбыте сигарет

ИСТОЧНИК KP.RU

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