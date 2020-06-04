Пропуск для посещения МФЦ в Москве во время самоизоляции в 2020 году: как получить и кому необходим

В 2020 году в Москве появился новый тип пропусков для посещения МФЦ во время самоизоляции. Об этом стало известно из указа мэра Москвы. Теперь для посещения МФЦ «Мои документы» нужно оформлять пропуск на один день. Сколько таких пропусков можно будет оформить? Хоть каждый день. Ограничений нет. Рассказываем как они нужны и как их получить.

- Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели, - значится в указе мэра Москвы.

Как оформить цифровой пропуск в МФЦ по новым правилам?

- указать фамилию, имя, отчество,

- серию и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством России,

- дату рождения,

- контактный номер телефона,

- адрес электронной почты (по желанию),

- государственный номер транспортного средства, если поездка планируется на личном авто,

- номер электронной карты, если поездка планируется на общественном транспорте.

- наименование филиала МФЦ, в который планируется поездка,

- маршрут передвижения: адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес МФЦ.

Данный пропуск требуется, только если вы едете в МФЦ на транспорте. Если идете пешком (по графику прогулок вашего дома в радиусе 2 км) - пропуск не нужен. При этом в сам МФЦ нужно предварительно записаться на сайте md.mos.ru.

Официально

- При оформлении пропуска в МФЦ на портале mos.ru необходимо выбрать тип «Посещение медицинской организации, МФЦ или осуществление волонтерской деятельности». А в графе «Назначение поездки» необходимо выбрать пункт «Посещаю МФЦ». Информация о том, записан ли человек на прием в МФЦ, в дальнейшем будет проверена, - рассказали "КП" в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Также в указе мэра Москвы значится, что с 5 июня 2020 года возобновляется работа центров информирования по переселению в рамках Программы реновации.

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