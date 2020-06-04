2020-06-04T17:28:58+03:00
Общество

Власти смогут безопасно для здоровья избирателей провести голосование за поправки в Конституцию

Так считает большинство опрошенных ВЦИОМ
Павел ЧЕРНЫШОВ
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1 июля в России пройдет голосование за поправки в Конституцию. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса населения об участии голосовании и о мерах безопасности на избирательных участках.

Более половины россиян (62%) от тех, кто планирует принять участие в голосовании, положительно относятся к указанной дате. Отрицательно отнеслись 15% опрошенных от тех, кто декларирует участие, а для каждого пятого этот вопрос не имеет значения (21%). После объявления даты проведения общероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию более половины россиян (67%) планируют участвовать в голосовании (+2 п.п. с момента объявления – 65% 29 мая). Напротив, декларируют отказ от участия 14% опрошенных. При этом социологи отмечают, что уровень планируемой явки, как правило, обычно выше реального, т.к. не все, кто объявляет о своем участии в итоге приходят на избирательный участок в день голосования.

Более половины россиян (61%), сообщивших о своем участии в голосовании, проголосуют скорее за поправки (+4 п.п. с момента объявления дня голосования – 57% 26 мая). Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует скорее против (21%).

Большинство декларирующих участие в голосовании считают, что риска заражения COVID-19 на избирательном участке при соблюдении мер безопасности нет или он незначительный — 83%. Считают, что риск есть 15% планирующих принять участие во всероссийском голосовании.

Три четверти из тех, кто собирается голосовать, считают, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования — 75%. Обратного мнения придерживается каждый пятый (19%).

Топ-3 мер санитарной безопасности, которые важно осуществить на избирательных участках, по мнению россиян, планирующих принять участие в голосовании: обеспечить членов избирательной комиссии средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и средствами дезинфекции) — 87%; обеспечить данными средствами защиты избирателей — 76%, соблюдать социальную дистанцию в 2 метра между избирателями — 73%.

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