2020-06-04T17:53:36+03:00
Общество

«Газпром нефть» направляет в Норильск спасателей и технику для ликвидации последствий ЧС

Аварийно-спасательный отряд компании вылетел на место происшествия
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: «Газпром нефть»Фото: «Газпром нефть»
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Аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Компания также начала переброску специализированной техники и оборудования с месторождений компании на полуостровах Ямал и Гыдан.

«Газпром нефть» перебрасывает транспортными самолетами специализированную технику, в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения - в общей сложности более 85 тонн грузов», - сообщает пресс-служба компании.

В состав мобильного аварийно-спасательного отряда входят 70 профессиональных спасателей и специалистов из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.

Напомним, в среду министр энергетики РФ Александр Новак сообщил президенту России Владимиру Путину, что планирует попросить нефтяников оказать содействие в ликвидации последствий от разлива дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске. Глава государства тогда заявил, что это нужно сделать немедленно.

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