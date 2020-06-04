2020-06-04T18:38:52+03:00
Происшествия

Под Москвой чуть не разбился вертолет Ми-38

Пилотам удалось спасти машину, которая стоит 15 миллионов долларов
Виктор БАРАНЕЦ
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Вертолет Ми-38 на V Международном военно-техническом форуме `Армия 2019`.Вертолет Ми-38 на V Международном военно-техническом форуме `Армия 2019`.Фото: Кирилл ЛОМАКИН
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Средний многоцелевой вертолет Ми-38 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Подмосковье (в районе Гжели) военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу. Экипаж успел удачно выбрать промежуток в потоке машин.

О причине ЧП первое сообщение было обтекаемым: «Авария произошла из-за технических проблем». Второе сообщение было уже конкретнее: «Это произошло из-за нештатной работы одного из двигателей». Все члены экипажа и другие находившиеся на борту вертолета люди живы.

Специальная комиссия выясняет подробности произошедшего.

«Комсомолке» удалось узнать, что попавшая в аварию винтокрылая машина была сделана на Казанском вертолётном заводе.

В декабре прошлого года по контракту завод передал армии два первых экземпляра Ми-38Т. Знающие люди не исключают, что одна из них и попала в аварию. Стоимость такого вертолета – около 15 млн. долларов.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Транспортно-десантный вертолёт Ми-38Т, создаваемый по заданию Минобороны России, совершил первый полёт 3 ноября 2018 года. Он имеет отличия по сравнению с базовым Ми-38: собирается полностью из комплектующих российского производства (двигатели ТВ7-117В), созданы дополнительные опоры на шасси для посадки на мягкий грунт и снег, топливная система защищена от взрыва, есть дополнительные баки - для повышения дальности полёта. Машина также имеет интегрированный цифровой пилотажно-навигационный комплекс с индикацией на пяти дисплеях, что позволяет пилотировать вертолёт даже одному лётчику. Есть и новейшие системы спутниковой связи.

Ми-38 имеет много и других прогрессивных особенностей. В частности: «стеклянная кабина» для двух пилотов и широкое использование композитных материалов, в том числе в несущем и хвостовом винтах.

Разработано несколько вариантов Ми-38, включая военный вспомогательный и специальный, пассажирский на 32 пассажира, специализированный грузовой (с возможностью перевозки грузов на внешней тросовой подвеске), санитарный и вариант для воздушного наблюдения.

Установленные композитные лопасти не требуют замены в течение всего срока службы вертолёта, в отличие от металлических лопастей Ми-8 — прямого предка Ми-38.

В носовой части под радиопрозрачным обтекателем находится метеолокатор. Шасси вертолёта энергопоглощающее, при падении с высоты 15 метров возгорание топлива исключено.

Расположение двух двигателей за редуктором позволило улучшить аэродинамику и лётно-технические характеристики вертолёта.

Размеры грузовой кабины значительно увеличены: длина составляет 8,7 м, ширина 2,34 м, высота 1,82 м, объём 29,5 м³. Ми-38 способен нести до 5 тонн груза внутри кабины и до 6 тонн на внешней подвеске.

Скорость машины – 285 км/ч. Дальность полета – 1350 км. Потолок – 5200 м. Экипаж – 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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