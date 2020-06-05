Анекдоты: После двух месяцев самоизоляции и обжираловки в квартире были обнаружены два антитела
От чемпионки мира по метанию молота ушел муж.
На 79 метров 42 сантиметра.
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Общество анонимных алкоголиков выпустило книгу «Хроники XX и XXI веков»…
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Как они могут называть свои заведения «Домашняя кухня», если в меню нет вчерашней жареной картошки и салатной жижи с хлебушком?
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В новостях сказали, что нужно держать друг от друга дистанцию два метра.
У меня вопрос: а обязательно так близко подходить?
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В Древней Спарте толстых и некрасивых женщин скидывали в бухгалтерию.
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Только что какой-то придурок летел на «Бентли» по городу 190 км/час, вообще обкуренный. Бывают же такие козлы! Еле обогнал его.
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- Женщина! Немедленно выйдите из магазина!
- Но я же в маске.
- Из огурцов?!
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В Молдавии за второго ребенка правительство выделяет мешок цемента. Но потратить его можно только на образование.
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Как только я слышу, что зарплата должна соответствовать результатам труда, в первую очередь вспоминаю наших депутатов и национальные сборные по футболу и биатлону…
ИСТОЧНИК KP.RU