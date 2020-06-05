2020-06-04T18:27:38+03:00
Анекдоты

Анекдоты: После двух месяцев самоизоляции и обжираловки в квартире были обнаружены два антитела

Лучшие анекдоты дня, 5 июня 2020 года
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От чемпионки мира по метанию молота ушел муж.

На 79 метров 42 сантиметра.

* * *

Общество анонимных алкоголиков выпустило книгу «Хроники XX и XXI веков»…

* * *

Как они могут называть свои заведения «Домашняя кухня», если в меню нет вчерашней жареной картошки и салатной жижи с хлебушком?

* * *

В новостях сказали, что нужно держать друг от друга дистанцию два метра.

У меня вопрос: а обязательно так близко подходить?

* * *

В Древней Спарте толстых и некрасивых женщин скидывали в бухгалтерию.

* * *

Только что какой-то придурок летел на «Бентли» по городу 190 км/час, вообще обкуренный. Бывают же такие козлы! Еле обогнал его.

* * *

- Женщина! Немедленно выйдите из магазина!

- Но я же в маске.

- Из огурцов?!

* * *

В Молдавии за второго ребенка правительство выделяет мешок цемента. Но потратить его можно только на образование.

* * *

Как только я слышу, что зарплата должна соответствовать результатам труда, в первую очередь вспоминаю наших депутатов и национальные сборные по футболу и биатлону…

ИСТОЧНИК KP.RU

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