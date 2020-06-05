Число заболевших коронавирусом в России на 5 июня 2020 возросло до 441 108 человек

За последние сутки список заболевших коронавирусом в России пополнился на 8831 имя. Таким образом, общее число людей переносящих опасное заболевание достигло 441 108 человек.

- За весь период зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

По данным оперштаба, почти 40% людей с положительным тестом не ощущали никаких симптомов болезни. А они могут быть разные. Накануне Минздрав уточнил Методические рекомендации по работе с COVID-19. Специалисты заново описали возможную симптоматику заболевания, инкубационные период и опубликовали выводы об эффективности некоторых лекарств. Подробности читайте здесь.

Тем временем в Санкт-Петербурге продолжают работу над вакционой. "Комсомолка" подглядела за работой ученых. Заведующий отделом молекулярной биологии в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов показал разработку на основе молочнокислых бактерий. Подробности читайте здесь.