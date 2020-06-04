2020-06-04T19:29:32+03:00
Звезды

Эмин Агаларов вылечился от коронавируса без последствий: «Зато теперь у меня есть антитела!»

Музыкант и бизнесмен сообщил, что уже здоров
Ирина ВИКТОРОВА
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В этом году на «Жару» в Баку Эмин Агаларов пригласил Игоря Николаева — у музыканта по плану юбилейный вечер.В этом году на «Жару» в Баку Эмин Агаларов пригласил Игоря Николаева — у музыканта по плану юбилейный вечер.Фото: Личный архив
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40-летний бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов сегодня вышел в прямой эфир в инстаграме с оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Разговаривали об общих друзьях, работе и пандемии.

Эмин рассказал, что две недели лечился дома в Москве от коронавируса. Болезнь уже позади, Агаларов вылечился – говорит никаких последствий нет. Когда к мужскому разговору присоединилась супруга Эйвазова Анна Нетребко, Агаларов добавил: «Зато теперь у меня есть антитела!» Эмин рассказал, что с нетерпением ждем возможности навестить детей в Азербайджане – он не видел их с начала пандемии.

Кроме того, сейчас идет подготовка к фестивалю «Жара» в Баку – в этом году он юбилейный. Мероприятие, ради которого заранее корректируют свои летние планы самые яркие представители шоу-бизнеса должно пройти с 29 июля по 2 августа 2020 года в Баку на курорте Sea Breeze на берегу Каспийского моря. Масштаб шоу можно будет оценить по телевизору - трансляцию всех дней ведет «Первый канал». Сцену установят прямо на пляже – в первый день фестиваля пройдет гала-концерт. Во второй день запланирован творческий вечер Дмитрия Маликова, а также выступят звезды с хитами 90-х и нулевых. Третий день фестиваля - творческий вечер Игоря Николаева. Четвертый день – поют модные артисты из разных стран. Последний день – концерт Егора Крида и топовых молодых артистов. Конечно, все ждут открытия границ и возобновления перелетов, разрешения на проведение культурно-массовых мероприятий. В Баку по плану должны отправиться почти 300 артистов – Григорий Лепс, Стас Михайлов, Серей Лазарев, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Лолита, Слава, Нюша, Александр Панайотов, Жасмин, Ольга Бузова и многие другие.

Еще в апреле организатор «Жары» Эмин Агаларов в эфире «Вечернего Урганта» рассказывал о том, что из-за пандемии возможны разные варианты развития фестивальных событий. Все зависит от открытия границ, развития ситуации: «Если все это закончится, то фестиваль состоится: я к нему активно готовлюсь, команда и артисты тоже. Если в связи с пандемией фестиваль не сможет состоятся, и мы не сможем дать зрителям возможности присутствовать, то я попробую, может быть, сделать его без зрителей. Так же, как вы снимаете программу. Все равно повезти артистов в Баку. Если это тоже не получится, то как вариант - я могу использовать площадку в Москве, и провести эфирный концерт без зрителей, чтобы «Жара» состоялась. У нас в этом году юбилейный вечер Юрия Антонова, Игоря Николаева, Димы Маликова…»

У артистов есть надежда, что выступления на морском побережье в конце июля – начале августа могут состояться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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