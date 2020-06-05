2020-06-04T20:20:25+03:00
Телевизор

Тайна золотого унитаза

Я не знаю, в каком месте у производителей сериалов все пошло не так
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Афиша телесериала ТНТ "БИХЭППИ".Афиша телесериала ТНТ "БИХЭППИ".
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Может, просто тогда, когда им сказали, что они делают то, что можно сразу показывать в сети. Еще им сказали, что контент у них крутой. Похлопали в ладоши, московской тусовке сообщили, что это модно, а российскому зрителю - что столичные интернетные моды чуть позже дойдут до них и без хорошего онлайн-соединения на ТВ. И понеслось.

Сперва да, получалось. «Домашний арест», например. Теперь докатились до «БИХЭППИ» (ТНТ). Премьера в сети прошла давно, без жалоб и восторгов. С равнодушием. О да, Паль. Симпатичный. О да, Мария Шалаева. «Нику» получала. Максим Лагашкин тоже получал. Еще кто-то за что-то получал, но вспомнить почти невозможно никого, как чемпионов России по макраме. То есть, возможно, такие чемпионы и существуют, и, возможно, все они уважаемые и прекрасные люди, но тайны их владения ремеслом доступны и интересны лишь избранным.

Само описание сюжета «БИХЭППИ» в анонсах звучит даже хуже, чем аннотации к бабьим сериалам канала «Россия». Там обычно говорится что-то в стиле: «Любовь и предательство! Надежда и отчаяние! Не пропустите новую серию фильма «Слезы Марии», где Елена узнает тайну своего рождения!». В «БИХЭППИ» все легче: бу-бу-бу, преуспевающие люди вроде бы преуспевают, но находятся в «вечном поиске ответа на вопрос, что такое счастье».

И что? Во-первых, я не заметила, что кто-то из них ищет ответ на хоть какой-то вопрос, начиная с вопроса, сколько будет дважды два. Во-вторых, они и самого счастья не ищут. И бури не ищут. Плывут себе по течению параллельно друг другу. Понимаю, что снималось до пандемии, но персонажи настолько стерильны, что им никакие маски и перчатки не нужны. Они даже не пачкаются о бомжей, слегка припудренных гарью. Там волонтерша одна есть, так она разгуливает в безупречных голубых вещах. Раздает бездомным бесплатную пищу. В фартучке, который тоже не пачкается. Бактерии не пристают - им стилист запретил.

А диалоги? Видимо, по мнению сценаристов, верх остроумия - туалетный юмор, но он тоже какой-то стерильный.

«Друзья Евгена мне заказали торт в виде унитаза», - говорит утром жена.

«Оставишь мне кусочек, если он будет шоколадный?» - просит младой супруг, приехавший из-за границы врач.

Далее женщина говорит какую-то пошлость, что оставит лучше кусочек себя. Унитаз потом, извините, заблевал ребенок. Потому что - объяснение героини - «толчок» получился ну очень сладким.

И это диагноз сериала в целом: очень сладкий толчок, созданный от нечего делать. Ведь даже в гости ни к одному из действующих лиц пойти не хочется: уныло как-то. Особенно, если к счастью заманивают тортом в виде унитаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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