Смак в конце тоннеля

Взять, к примеру, соус терияки явно японского происхождения, который теперь почти что в любом магазине в открытом доступе имеется, даже несовершеннолетний купить может. Нужен ли он нам? Не несет ли какой угрозы? Не хватает, что ли, нам нашего родного русского майонеза?

Вопросы поставлены правильно. Но при известной сноровке даже терияки можно поставить на службу человеку.

Берем свиные ребра - наши, от отечественного производителя. Может быть, даже от фермера (содействуем, так сказать, развитию малого и среднего бизнеса). Выкладываем их в неглубокую емкость подходящего размера и как следует обмазываем этим самым сосусом терияки (он бывает совсем жидкий, но нам нужен тот, который погуще). В таком вот состоянии ребра надо оставить в тихом месте (чулан, овин, погреб) на час-другой, пусть себе промаринуются, напитаются пряным духом. Перед готовкой не помешает еще слой соуса нанести, так оно надежнее.

Духовку (хорошо бы, конечно, печь русскую, да где ее сыщешь нынче) разогреваем до 180 градусов, закладываем туда ребра (можно прямо на решетку, но тогда вниз надо фольгу постелить) и забываем про них минут на 15. Переворачиваем и снова забываем на такой же срок.

Вынимаем, любуемся на цвет, радуемся солоновато-сладковатому аромату. Разрезаем реберную ленту на две равные части и приставляем одну к другой, получается что-то вроде тоннеля - ну это уже так, для красоты. Посыпаем зеленью, едим, размышляем: вот, казалось бы, японцы, а тоже соображают по части поесть.