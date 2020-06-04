2020-06-04T22:21:04+03:00
Происшествия

В Москве эскортница сбежала от полицейских, которых сама вызвала из-за ограбления

Девушка не выдержала допросов об обстоятельствах
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Курьезный случай произошел в одном из отделов полиции в центре Москвы. К полицейским обратилась 25-летняя Ксения Ш.* Девушка позвонила и рассказала о своей ситуации. Правоохранители попросили москвичку прийти в отдел и написать заявление. Через пару часов Ксения, как и обещала, пришла.

Дежурный следователь достал формуляр и стал записывать за потерпевшей ее историю. Ксюша поведала, что стала жертвой ограбления - в одном из номеров отеля на Тверской улице у нее украли дорогое кольцо. Следователь стал расспрашивать девушку об обстоятельствах и возможных подозреваемых, как вдруг Ксюша поняла, что не получится утаить от полицейских всех деталей.

- Потерпевшая внезапно отказалась от дальнейшего опроса, вскочила и смущенная убежала из отдела полиции. По некоторой информации Ксения - представительница древнейшей профессии. Видимо девушка очень засмущалась, что все-таки придется рассказывать полицейским о своей специальности и передумала подавать заявление, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Как бы то ни было, полицейские будут проводить проверку и пытаться найти вора.

*имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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