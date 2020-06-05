Анастасия Шубская поразила фигурой в микрошортах через 10 дней после родов

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала в Инстаграме, как она выглядит спустя 10 дней после родов. 26-летняя мама сфотографировала свое отражение в зеркале, позируя в черной майке и облегающих микрошортах. Дочь знаменитой актрисы Веры Глаголевой продемонстрировала стройную фигуру и длинные ноги. Поклонники восхитились невероятной формой Насти и вовсю обсуждают, что она выглядит так, словно и не рожала вовсе.

Очевидно, быстро прийти в себя после родов Анастасии помогло правильное питание. Она всегда была очень стройной, придерживалась здорового рациона и много занималась спортом.Пэтому ее организм быстро восстановился, и Анастасия выглядит цветущей и очень красивой.

Анастасия показала, как выглядит через 10 дней после рождения сына. Фото: Инстаграм.

Супруга Овечкина родила второго ребенка 27 мая: Анастасия подарила мужу еще одного сына. Малыша назвали Ильей. Шубская рожала в США, где ее муж, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» играет уже несколько лет.

- Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова! Их какое-то невероятное количество, - написала молодая мама в Инстаграме.

Свою красоту Анастасия унаследовала от мамы, хотя внешне она очень похожа на обоих родителей – и на Веру Глаголеву, и на отца, бизнесмена Кирилла Шубского. Отец Насти – миллиардер, генеральный директор компании «РТ-Химкомпозит». Будущие супруги до свадьбы были знакомы несколько лет: Кирилл Шубский работал в Олимпийском комитете России. Именно он привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром. Хоккеист Овечкин приехал на летнюю Олимпиаду как гость – поболеть за российскую сборную. Выпускница ВГИКа Анастасия Шубская считалась одной из самых богатых невест России (состояние ее отца оценивается в 2 млрд. долларов) и, кроме того, привлекала поклонников эффектной внешностью. Спортсмену пришлось приложить немало усилий, чтобы покорить сердце красавицы.

nastyashubskaya 27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин 55 см 3800 г!Мы самые счастливые

Новость о том, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями во второй раз, появилась в феврале. Именно тогда в Инстаграме стали появляться снимки супруги спортсмена с округлившимся животиком. Поклонники Овечкина и Шубской поздравляют их в соцсетях и жалеют, что до этого счастливого момента не дожила мама Насти Вера Глаголева. Уже зная, что она смертельно больна, актриса успела выдать дочь замуж, но рождения внуков, к сожалению, не дождалась.