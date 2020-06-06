2020-06-06T03:20:49+03:00
Звезды

«Богиня»: Лариса Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Актриса всегда была невероятно красивой
Ирина СУХАНОВА
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Лариса Гузеева показала себя в молодости. Фото: кадр видео.Лариса Гузеева показала себя в молодости. Фото: кадр видео.
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Когда Лариса Гузеева снялась в фильме «Жестокий романс», ей было 24 года. На молодую актрису обрушилась всенародная слава – ее считали самой красивой женщиной Советского Союза. В Инстаграме 61-летняя ведущая шоу «Давай поженимся!» изредка делится снимками из прошлого, показывая, какой она была в разные годы. Сегодня актриса решила показать подписчикам, как она выглядела в 18 лет. Гузеева поделилась редкой архивной фотографией, на которой ее можно узнать с большим трудом.

- 18 лет. Сама себе отстригла чёлку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи, что не оставляешь, - подписала снимок актриса.

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18лет. Сама себе отстригла чёлку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи что не оставляешь.
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Поклонники звезды пришли в восторг от того, как она выглядела в юности. «Самая красивая! Богиня», «Я жалею, что родился так поздно», «Я думала, это ваша дочка. Как же вы похожи! Красавицы», «Натуральная красота, редкость в наше время», «Очень правильные черты лица», «Вы потрясающая в любом возрасте», - пишут фолловеры.

Лариса Гузеева с детства мечтала стать актрисой. Из родной Оренбургской области она отправилась в Ленинград, где поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Этот снимок как раз из ее студенческих времен. Параллельно с учебой Лариса подрабатывала моделью. Сразу после института она начала сниматься в кино, съемки в «Жестоком романсе» стали ее первой заметной ролью.

Лариса рано вышла замуж – в 24 года актриса встретила своего первого мужа Илью. Он работал ассистентом оператора фильма «Соперницы», в котором снималась Гузеева. Все годы замужества Лариса боролась с его пристрастием к наркотикам, но безрезультатно. В 1991 году, через семь лет брака, ушла от мужа. Впоследствии он умер от передозировки.

Параллельно с учебой в вузе Лариса Гузеева подрабатывала моделью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Параллельно с учебой в вузе Лариса Гузеева подрабатывала моделью.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гузеева вспоминала, что первый муж чуть не довел ее до гибели – с ним она начала очень сильно пить. Совместные попойки часто заканчивались драками – муж бил ее.

- Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей, - рассказала Лариса в одном из выпусков программы «Давай поженимся!».

После очередной попойки Гузеева поняла, что может умереть в любой день.

- Я сказала: «Господи, если выживу — уйду. Я пошла, вылечилась и сказала: «Больше так жить не буду», - призналась актриса.

Второй муж Ларисы – грузинский редактор Каха Толордава – встретил Гузееву на съемках фильма «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. В картине у него была маленькая роль священника. Гузеева вышла за него замуж, когда узнала, что забеременела. Их брак был недолгим. Лариса тогда была на пике популярности, поэтому предпочла карьеру семье. Со своим третьим мужем – ресторатором Игорем Бухаровым актриса живет с 1999 года. Правда, познакомились они гораздо раньше, когда ей было 18, а ему – 17 лет. Но потом жизнь развела их. Лариса стала звездой российского кино и два раза побывала замужем. Бухаров и Гузеева поженились в 1999 году, в браке у них появилась дочь Ольга – актриса родила ее в 41 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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