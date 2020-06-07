2020-06-07T02:45:32+03:00
Звезды

«Я уже понял, куда все смотрят»: Декольте Насти Каменских взорвало Инстаграм

От певицы глаз не оторвать
Ирина СУХАНОВА
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Настя Каменских поделилась с поклонниками своими счастливыми эмоциями. Фото: Инстаграм.Настя Каменских поделилась с поклонниками своими счастливыми эмоциями. Фото: Инстаграм.
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Настя Каменских не скрывает, что она очень счастлива в браке со своим коллегой Потапом. Певица готова делиться своими эмоциями со всем миром – что она регулярно и делает в Инстаграме. В своем последнем посте артистка рассказала о том, что наполняет ее радостью и поддерживает в трудные минуты.

- Эмоции счастья – это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам, - написала Настя. - Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами. Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свои день! А какие ваши любимые воспоминания?

Свой эмоциональный пост Настя сопроводила эффектным кадром, на котором она так и светится от счастья. Подписчики звезды (особенно мужская часть ее фолловеров) оценили не только белозубую улыбку красотки, но и ее глубокое декольте. Каменских сфотографировалась в топе со смелым вырезом, демонстрирующем ее прелести.

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Эмоции счастья - это то, что всегда наполняет нас изнутри.
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«Я уже понял, куда все смотрят», «Так, что-то я засмотрелся», «Настенька, какая же ты красивая», «Чудесные близняшки», «Эмоции не передаваемые. Заряженное фото», «Девушка – огонь», «Просто взрыв мозга», - пишут поклонники в комментариях.

Певица регулярно балует подписчиков откровенными фото и видео. Муж артистки Потап не препятствует ее флирту с поклонниками: он отлично понимает, что формы его жены – это половина успеха их певческой карьеры.

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Namaste #haveaniceday #saturday
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Потап и Настя долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около четырех лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности. Пара устроила праздник по случаю своего бракосочетания 23 мая прошлого года в Киеве. На свадьбу Потапа и Насти приехали все их друзья и многие звездные коллеги.

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Я закрываю глаза Я отправляюсь туда Где шумит океана волшебная бирюза Где тогда мне сказал А какие ваши любимые строчки из песни Воспоминания ? #NKвоспоминания #ценивоспоминания
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В одном из последних интервью новоиспеченный муж певицы поделился интимной подробностью их совместного быта. Оказывается, Настя ходит по квартире практически обнаженной. Она любит разгуливать по апартаментам в фартуке на голое тело, стоять в таком виде у плиты и готовить потрясающие блюда. Какие именно – Потап не сообщил. Сама же Настя признается, что просто обожает гречку и готова есть ее килограммами. Именно благодаря гречке Каменских в свое время радикально похудела. Артистка обрела желанную стройность, но при этом сохранила аппетитные формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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