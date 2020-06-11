Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства

О результатах деятельности правительства Ростовской области за минувший год рассказал в своем отчете губернатор Василий Голубев на заседании Законодательного собрания региона, состоявшемся 10 июня в дистанционном онлайн-режиме.

Выступление руководителя области длилось около часа. Как отметил Василий Голубев, по независимой оценке экспертов донской край занял в 2019 году 15 место среди других регионов России по уровню социально-экономического развития.

При этом губернатор подчеркнул, что достигнутый результат позволяет с уверенностью смотреть в будущее, а также, опираясь на уже созданный созданный базис, динамично наращивать экономический потенциал Ростовской области.

Одной из определяющих задач на этом пути станет быстрый переход от антикризисных мер поддержки донской экономики, получившей урон от введенных ограничений из-за распространения коронавируса, к комплексному планированию.

- Перед нами стоит задача не просто в кратчайшие сроки переломить ситуацию, сложившуюся в результате пандемии, а запустить долгосрочные структурные изменения в экономике и в социальной сфере региона, - отметил Василий Голубев.

Согласно докладу, в 2019 году среднедушевые денежные доходы населения в области выросли по сравнению с 2018 годом на 6 % и превысили 30 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата увеличилась на 7,8 % и составила 33,5 тысяч рублей.

Хорошая динамика достигнута в жилищном строительстве. В 2019 году на Дону введено около 2,6 млн кв.метров жилья, что на 9,5 % больше прошлогоднего значения. По объемам жилищного строительства регион стабильно занимает 6 место в России.

В 2019 году родилось 37,8 тысяч малышей. Численность населения региона на начало 2020 года составила 4 млн 195,3 тыс. человек. По словам Василия Голубева, реализация в Ростовской области нацпроекта «Демография» к 2024 году позволит обеспечить стабильный естественный рост численности населения. К этому сроку должна возрасти и средняя продолжительность жизни жителей Дона – до 78 лет.

Комментируя поставленные задачи на ближайшую «четырехлетку», губернатор отметил, что их выполнение придется осуществлять в непростой период. Он сообщил, что сейчас в возраст активного создания семей и рождения детей входит поколение 90-х годов — немногочисленное и нуждающееся в социальной поддержке властей.

- В отношении увеличения продолжительности жизни мы уже вышли на положительную динамику – плюс 2 года за 5 лет. Но сейчас темп предстоит увеличить в два раза, - подчеркнул глава Дона. - Что касается естественного роста численности населения, то эта задача сложнее – сегодня мы ощущаем последствия катастрофического спада рождаемости 90-х. Учитывая, что в репродуктивный возраст входит крайне малочисленное молодое поколение, нам потребуются комплексные решения.

По его мнению, одним их важнейших инструментов выправления сложной ситуации должно стать развитие уже созданной в области системы поддержки семей с детьми. Василий Голубев напомнил, что она уже доказала свою эффективность. В качестве наглядного аргумента, подкрепляющего озвученный тезис, он привел статистические данные, в соответствии с которыми число донских многодетных семей за четыре года в регионе увеличилось на 14 тысяч — с 28 тысяч в 2015 году до 42 тысяч в 2019-м.

Всего же на реализацию «Финансовой поддержки семей при рождении детей» в прошлом году было направлено почти 5 млрд рублей, что сделало это направление финансово самым «тяжелым» в нацпроекте «Демография». Выплаты получили 200 тысяч донских семей. В текущем году такая практика получит свое продолжение, пообещал губернатор.

Кроме того, за прошлый год заметно вырос валовой региональный продукт на 1,3 % и впервые достиг 1,5 трлн рублей.

Положительная динамика сохраняется и в промышленном производстве, где индекс роста по итогам 2019 года составил 101,9% (для сравнения, в среднем по стране – 102,4%).

Также в прошлом продукции сельского хозяйства произведено на сумму 303,1 млрд рублей или 105,4 % к уровню 2018 года (РФ – 104,0 %). Доля донского края в общероссийском объеме производства сельскохозяйственной продукции достигла 4,5%.

Глава региона сообщил парламентариям о том, что уже в августе собирается выступить с посланием, в котором будут сформулированы ключевые целевые установки бюджетной политики Дона на будущие годы. В процессе подготовительной работы губернатор намерен провести целую серию экспертных консультаций с ведущими экономистами.

- Диверсифицированная экономика демонстрирует на протяжении последних лет стабильный рост. Валовой региональный продукт достиг в 2019 году полутора триллионов рублей. Это плюсом 9,2% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, - привел статистические данные Василий Голубев депутатам донского парламента.

Кроме того, губернатор отметил, что 2019 год стал первым годом реализации национальных проектов, призванных обеспечить новое качество жизни для россиян.

- В рамках 12 нацпроектов стартовали 49 региональных проектов. Областная Стратегия-2030 синхронизирована с национальными целями, утвержденными указом президента, и воплощается в жизнь через 23 государственные программы, - обозначил масштаб работы глава региона.

Всего на реализацию госпрограмм в 2019 году было направлено 94% областного бюджета – около 175 млрд рублей, в том числе 24 млрд – в рамках нацпроектов. Общий же объем финансирования национальных проектов составил почти 31 млрд рублей, отмечено в отчете главы региона.

Реализация национальных проектов в Ростовской области имеет важное социальное значение, подчеркнул Василий Голубев. Так, на переоснащение кардиоцентра областной клинической больницы в 2020 и 2021 году планируется направить около 500 млн рублей, на приобретение модульных зданий медицинских учреждений – 336 млн рублей. Более 300 млн пойдет на капремонты учреждений здравоохранения.

Комментируя выступление губернатора, председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко отметил, что депутаты оценивают выполненную работу как стратегически здравую и позитивную для стабильного социально-экономического развития Ростовской области.

- Проведенная работа губернатором Ростовской области оценена депутатским корпусом положительно. Очень существенные результаты достигнуты всей экономикой, социальной сферой в Ростовской области за прошлый 2019 год. Ростовская область и ее экономика в течение 5 лет практически каждый год росла двухзначными цифрами. За 5 лет на 257 процентов суммарно вырос объем промышленного производства. Мы видим достижения, результаты, но видим и те задачи, которые должны решать – и правительство области, и Законодательное собрание, и органы местной власти. Проблем много, но для нас очень важно понимать, как эти задачи будут ставиться и разрешаться в текущем и следующем году, - подчеркнул Александр Ищенко.

Спикер донского парламента также добавил, что наиболее объективную оценку деятельности Василия Голубева на посту руководителя области дал президент Российской Федерации Владимир Путин, который без сомнений поддержал его кандидатуру в выдвижении на предстоящие выборы губернатора донского региона.

Напомним, что национальный лидер заявил во время онлайн-встречи, что под руководством Василия Голубева Ростовская область показывает убедительные результаты социально-экономического развития, что является главной характеристикой его работы.

Отметим, что донские парламентарии назначили будущие губернаторские выборы на единый день голосования, который состоится в начале осени. Как пояснил председатель комитета по законодательству ЗС РО Александр Косачев, по федеральным нормам выборы назначают на второе воскресенье сентября. Таким образом, выборы губернатора Ростовской области необходимо провести 13 числа.

Василий Голубев поблагодарил членов правительства и донских депутатов за совместную деятельность и отметил, что аргументированная критика всегда принимается им во внимание и становится предметом для дальнейшей работы.

- Хочу отметить, что я всегда слышал, и буду слушать позицию депутатского корпуса, общественности региона. Это правило, от которого я не собираюсь отказываться. Предложения, которые будут формироваться по итогам сегодняшнего разговора и в будущем, они точно попадают на мой стол. Спасибо всем руководителям фракций за то, что вы подчеркиваете одну позицию – в Ростовской области есть команда. И команда – это в том числе и вы. Можно высказывать проблемы, говорить о недостатках, но мы понимаем, что у нас цель одна – это самочувствие человека в Ростовской области. На это работали и будем работать, - подвел итог своего отчета губернатор донского региона.