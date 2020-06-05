2020-06-04T23:13:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 5 июня 2020 года возросло до 5 384 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 5 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Всего с начала эпидемии COVID-19 на территории России общее число заражений превысило 441 тысячу человекВсего с начала эпидемии COVID-19 на территории России общее число заражений превысило 441 тысячу человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в России на 5 июня 2020 года возросло до 5 384 человек. За последние сутки на территории регионов страны жертвами заболевания и осложнений после него стали 169 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Всего с начала эпидемии COVID-19 на территории России общее число заражений превысило 441 тысячу человек. В настоящее время количество зараженных на территории страны составляет 231 101. У большинства пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса болезнь протекает в легкой форме или без клинических симптомов.

Количество прошедших успешный курс лечения и полностью выздоровевших от коронавируса жителей страны уже перевалило 204 тысячи. За минувшие сутки из медицинских учреждений государства были выписаны 8 666 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, симптомами коронавирусной инфекции могут быть не только стандартные при инфекционные заболеваниях кашель, одышка и высокая температура. Врач высшей категории объяснил, что заболевания имеет и необычные клинические проявления, например, кожные воспаления, которые встречаются чаще всего у пациентов пожилого возраста.

Первая вспышка заболевания еще не утихла, но российских специалистов уже призывают готовиться ко второй и начать разрабатывать алгоритм действий. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что новая пандемия COVID-19 неизбежна, а ее масштабы будут зависеть от количества людей с приобретенным иммунитетом, эффективности вакцины и профилактических мероприятий.

Напомним, что эксперты из Всемирной организации здравоохранения также опровергли заявление медиков из Италии о том, что коронавирус стал менее активным из-за уменьшения «вирусной нагрузки» на пациентов. Специалисты отметили, что вирус по-разному действует на людей, но уровень его заразность по-прежнему очень велик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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