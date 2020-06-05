2020-06-04T23:16:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 5 июня 2020 года составило 204 623 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 5 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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С каждым днем все больше людей выздоравливает от заболевания, а медики и ученые активно разрабатывают вакцину от коронавирусаС каждым днем все больше людей выздоравливает от заболевания, а медики и ученые активно разрабатывают вакцину от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 5 июня 2020 года составило 204 623 человека. Всего за минувшие стуки из медицинских учреждений на территории страны были выписаны 8 666 пациентов по всем регионам, они смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Среди инфицированных на территории России все еще остается 231 101 местный житель. За один день в государстве появились 8 831 новый инфицированный, а общее число заражений с начала пандемии коронавируса достигло отметки в 441 108.

С каждым днем все больше людей выздоравливает от заболевания, а медики и ученые активно разрабатывают вакцину от коронавируса. Ранее сайт kp.ru писал, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о создании разных вакцин для разных группы населения отечественными специалистами. Это значит, что единой вакцины, которую будут вводить всем подряд, не учитывая индивидуальных особенностей организма, в России не будет.

Всемирная организация здравоохранения напомнила, что будущая вакцина от инфекции должна быть доступна всем людям, независимо от их доходов и места проживания. В стране должны сформировать ситуацию, выгодную для всех сторон: фармацевты должны получить стимулы для инноваций, но не за счет людей.

Хорошую новость озвучило накануне российское министерство здравоохранения: исследования показали, что коронавирус не влияет на развитие плода у беременных. Вирус не может передаться ребенку через кровь, но младенец рискует заразиться при контакте с матерью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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