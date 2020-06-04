Николая Платошкина отправили под домашний арест

Следственный комитет (СК) России в рамках расследуемого уголовного дела, предъявил Николаю Платошкину обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Указанные статьи предусматривают наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

- Судом рассмотрено ходатайство следствия и отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - заявили в СК России.

Доктор исторических наук, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин известен в сети, как лидер движения "За новый социализм".